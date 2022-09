O que o papa Francisco perguntou a Suplicy em encontro sobre Lula

No último ato da campanha de Lula, o evento Brasil da Esperança, nesta segunda-feira, 26, Eduardo Suplicy relatou que entregou uma carta do petista ao Papa Francisco. O líder religioso agradeceu e, no entanto, perguntou: “E a cachaça brasileira, não veio?”. O ex-senador e candidato a deputado estadual nesta eleição disse que comprou uma cachaça fabricada pelo MST e vai enviá-la ao Papa em breve.