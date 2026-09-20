O que o escritório da esposa de Moraes diz sobre voos em jatinho de Vorcaro

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O escritório Barci de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, se manifestou sobre vídeo do ministro em jatinho de ex-banqueiro. A nota confirma o uso de táxi aéreo da empresa que gerencia a aeronave de Daniel Vorcaro, mas nega contato direto com ele e qualquer vínculo pessoal. Contratos do escritório com o Banco Master são questionados.

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Após divulgação de um vídeo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aparece desembarcando de um jatinho pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ao lado da esposa, Viviane, o escritório de advocacia Barci de Moraes, pertencente à advogada que é casada com o magistrado, veio a público se manifestar.

Sem contestar a autenticidade das imagens, a banca admite, por meio de nota, que contratou serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, responsável pelo gerenciamento do avião do ex-dono do Banco Master. Ressalta, no entanto, não ter tido contato direto com o ex-banqueiro nos deslocamentos.

“Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos, Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation”, diz a nota.

O escritório de Viviane manteve um contrato com o Banco Master no valor de 131 milhões de reais. Segundo as investigações da Polícia Federal, outro acordo, no valor de 50 milhões de reais, chegou a ser negociado, sendo que parte do pagamento deveria ocorrer na forma de viagens de avião e helicóptero.

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Contudo, a firma garante que não mantém qualquer vínculo com essa finalidade. “O escritório Barci de Moraes reitera que não possui contrato de prestação de serviços advocatícios com a Prime Aviation, tampouco realizou qualquer aquisição de cotas da empresa”, finaliza em comunicado.

Entenda o caso

Neste domingo, o jornal O Globo trouxe reportagem em que exibe um vídeo com Moraes e sua esposa descendo do jatinho Legacy, com prefixo PP-NLR, pertencente a uma empresa de Vorcaro no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A filmagem, de uma câmera de segurança, é registrada como sendo de 22 de agosto de 2023.

Conversas flagradas pela PF entre Vorcaro e Marcos Matta, dono da Prime Aviation, sugerem que o ministro e sua esposa utilizaram os serviços aéreos oferecidos pelo dono do Banco Master mais de uma vez: “Já usaram aviões e helicópteros”, diz Marcos Matta, dono da PrimeYou, em um diálogo de 16 de junho do ano passado, destacando que não cobrou pelos deslocamentos devido a uma mudança do contrato para outra empresa do casal, a Lex.

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O vídeo se soma a outras suspeitas quanto ao envolvimento do ministro com o ex-banqueiro, atualmente preso na Papudinha. Na semana passada, o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria decidir se abre ou não investigação para apurar os atos de Moraes relacionados ao caso do Banco Master. Um pedido de vistas do ministro Flávio Dino, contudo, acabou por adiar a decisão. Ele tem até 90 dias para devolver o julgamento aos colegas.

Leia a íntegra da nota do escritório Barci de Moraes

“O escritório Barci de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, cujos serviços foram utilizados em determinadas ocasiões.

Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos, Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos.

A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.

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O escritório Barci de Moraes reitera que não possui contrato de prestação de serviços advocatícios com a Prime Aviation, tampouco realizou qualquer aquisição de cotas da empresa. ”