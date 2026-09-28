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O que o brasileiro pensa sobre o fim das bets, segundo enquete do Senado Federal

Para votar, é necessário fazer login pelo gov.br

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h44
As apostas online, populares bets
As apostas online, populares bets (svetikd/Getty Images)
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O que o brasileiro pensa sobre o fim das bets, segundo enquete do Senado Federal Priorize VEJA no Google

O Senado Federal abriu consulta pública para saber a opinião de brasileiros sobre a Medida Provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que “proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de loterias de apostas de quota fixa no território nacional”, conhecidas popularmente como bets de apostas esportivas. Por volta das 18h desta segunda-feira, 28, pouco mais de 283 mil pessoas disseram concordar com a medida. Já 74,1 mil afirmaram ser contrários.

De acordo com o sistema do Senado, a medida proíbe as apostas de quota fixa (apostas com prêmio definido por um multiplicador), incluindo apostas esportivas e jogos online. Ela encerra as autorizações existentes em 30 dias, exige a devolução de saldos e prêmios aos apostadores e proíbe publicidade, patrocínio e pagamentos ligados a essas apostas. Também prevê bloqueio de sites e aplicativos, fiscalização conjunta de órgãos públicos e sanções para empresas que descumprirem as regras.

O governo federal sustenta ainda que a medida poderá reduzir os efeitos econômicos, sociais e de saúde associados às apostas, especialmente o endividamento das famílias, os problemas de saúde mental e a exposição de crianças e adolescentes. “A medida também poderá interromper a transferência de recursos das famílias para plataformas de apostas e reduzir efeitos sobre o consumo, a arrecadação tributária e a distribuição de renda. Durante a transição, os apostadores deverão receber os valores devidos, enquanto operadores continuarão responsáveis por obrigações tributárias, regulatórias e de prevenção à lavagem de dinheiro. O autor estima redução de receitas tributárias e de taxas de fiscalização para o governo”, diz trecho de publicação no site do Senado.

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Pela resolução do Senado que criou as consultas públicas, as enquetes ficam no ar podendo receber votos enquanto a proposta está em tramitação no Congresso Nacional. Para que o voto seja computado, é necessário se autenticar pelo site gov.br.

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