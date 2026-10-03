O que mudou na disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país, segundo o Datafolha

A disputa pela Presidência da República em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, chega ao primeiro turno com Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a última pesquisa Datafolha antes da votação. Em votos válidos, o senador tem 45% das intenções de voto, contra 39% do presidente, uma diferença de seis pontos percentuais, fora da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi divulgado neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições. São Paulo reúne o maior colégio eleitoral do país, com 34,10 milhões de pessoas, ou 21,48% do total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.



Onde estão os demais candidatos?

Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% dos votos válidos cada. Renan Santos (Missão) tem 4%, enquanto Samara Martins (UP) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Em votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 42%, contra 36% de Lula. Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 4% cada. Samara Martins e Romeu Zema têm 1% cada.

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Brancos, nulos e nenhum candidato somam 4%, enquanto 2% dos eleitores estão indecisos.

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O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Flávio Bolsonaro passou de 39% para 42% dos votos totais desde a pesquisa anterior, realizada em 2 de outubro. Lula oscilou de 38% para 36%.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury passou de 5% para 4%. Ronaldo Caiado e Renan Santos mantiveram 4% cada. Samara Martins e Romeu Zema permaneceram com 1%.

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Como foi feita a pesquisa?

Encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 2.520 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05815/2026.