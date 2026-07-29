O que mudou na briga Tarcísio x Haddad após desistência de dois rivais de direita, segundo a Quaest

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Pesquisa Genial/Quaest mostra Tarcísio de Freitas com até 15 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad no 1º turno e ampliando a liderança no 2º turno da corrida pelo governo de SP. O cenário eleitoral pouco se alterou, apesar das mudanças de candidatos. Veja os detalhes dos números e da rejeição.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue favorito à reeleição e marca até 15 pontos de vantagem sobre o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no primeiro turno. A nova pesquisa estadual foi publicada nesta quarta-feira, 29, pela Genial/Quaest.

Na primeira rodada de votação, Tarcísio de Freitas tem 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad — no limite da margem de erro, a dianteira do atual governador sobre o ex-ministro varia de 11 a 15 pontos. Os candidatos Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) somam 5% do eleitorado.

Governador — São Paulo — 1º turno (cenário único)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41%

Fernando Haddad (PT): 26%

Vera Lúcia (PSTU): 3%

Carlos Machado (PCB): 1%

Vivian Mendes (UP): 1%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

No segundo turno, Tarcísio chega a 48% do eleitorado paulista, enquanto Haddad marca 32% das intenções de voto, indicando vitória do governador por margem de 12 a 16 pontos de vantagem.

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Governador — São Paulo — 2º turno (cenário único)

Tarcísio (Republicanos): 48%

Fernando Haddad (PT): 32%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Indecisos: 9%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Tabuleiro muda, mas disputa segue engessada em São Paulo

Em relação à pesquisa Quaest anterior, publicada em abril, a corrida pelo governo paulista perdeu dois candidatos da direita: o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que disputarão cargos na Câmara em 2026. Neste período, entraram na sondagem os três novos nomes de esquerda, empatados em terceiro lugar.

Apesar da brusca mudança na lista de competidores, os ponteiros pouco se movimentaram na pesquisa em São Paulo. A desistência dos dois direitistas deu leve impulso à candidatura de Tarcísio, que oscilou 3 pontos percentuais para cima desde abril — já Haddad mantém, virtualmente, os mesmos 26% de apoio que somava no levantamento de três meses atrás.

Os números de rejeição eleitoral, tampouco, sofreram grandes solavancos entre as duas pesquisas. Em abril, Tarcísio era rejeitado por 38% e passou para 37% na sondagem atual, enquanto Haddad segue como opção inviável para 58% do eleitorado paulista.

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.650 eleitores em 70 municípios de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-04846/2026.