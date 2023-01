O que militares acharam do discurso de Lula

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não agradou aos militares que estão em busca de conciliação com o novo governo. Alimentou o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que polariza a disputa desde as eleições. A hora era para falar de democracia, na análise de três oficiais graduados ouvidos por VEJA.

Ao falar de stalinismo, mudança climática e nazismo mordeu a isca do ex-presidente, que está em Orlando, nos Estados Unidos. A visão é de que falou como candidato. Mesmo anunciando a intervenção no Governo do Distrito Federal. Alimentou a dicotomia entre esquerda e direita, quando foi eleito como o candidato de uma frente pela democracia.

Os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes, contra a democracia, foram condenados por líderes de todo o mundo.

A Advocacia Geral da União entrou com ação pedindo “em caráter de urgência” contra os bolsonaristas extremistas. Já foram presos ao menos três.