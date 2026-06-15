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‘O que mais atrasa o Brasil é a polarização’, diz Caiado no VEJA Fórum Rumos do Brasil

Ex-governador de Goiás diz que quer enfrentar Lula 'no mano a mano' e defende inovações tecnológicas em seu estado

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h08 | Atualizado em 15 jun 2026, 14h12
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‘O que mais atrasa o Brasil é a polarização’, diz Caiado no VEJA Fórum Rumos do Brasil Priorize VEJA no Google

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) criticou o foco da campanha presidencial em temas de viés ideológico e afirmou que é precisou pôr fim à polarização no Brasil. A entrevista ocorreu durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil nesta segunda-feira, 15, e foi conduzida pelo editor de VEJA José Benedito da Silva.

“O que está mais atrasando o Brasil é essa polarização, é um ciclo vicioso. Não debate educação, saúde, desenvolvimento e projetos estruturantes, vai discutir 8 de Janeiro, depois dosimetria, depois anistia, e o que é relevante para o país fica secundário”, declarou Caiado. Pré-candidato ao Planalto em 2026, o ex-governador afirmou ser um nome com experiência política e reforçou seu desejo de discutir “mano a mano” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.

Durante a entrevista, o goiano disparou uma sequência de ataques ao PT, que qualificou como “o maior adversário do país”. Ele atribui aos governos Lula e Dilma o crescimento das facções do narcotráfico e as invasões de propriedades rurais pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), acrescentando que o setor ruralista é “discriminado e perseguido” pela gestão petista.

‘Não queremos entregar aos americanos, estamos trazendo tecnologia’, diz Caiado sobre terras raras

Na mesma entrevista, Caiado rebateu críticas de que a oposição ao governo Lula seria entreguista ao defender a exploração de terras raras por empresas dos Estados Unidos. “Não queremos entregar nada aos americanos, estamos trazendo a tecnologia para separar minerais”, declarou.

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O ex-governador pontuou que Goiás foi pioneiro ao criar uma autoridade de minerais críticos, responsável por gerir riquezas naturais de alto interesse para a economia internacional, e afirmou que seu estado tem hoje o maior centro de excelência público-privado em inteligência artificial.

Caiado defendeu, ainda, os bons indicadores sociais que sua gestão entregou aos goianos. “Quando a gente trabalha com seriedade e busca equilíbrio fiscal, dando apoio aos setores, você regionaliza a saúde e bota a educação em primeiro lugar”, afirmou o ex-gestor estadual.

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