O que Lula diz sobre permanência de Margareth Menezes no Ministério da Cultura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou seu apoio à ministra da Cultura, Margareth Menezes, após mais de 200 artistas, intelectuais e profissionais do setor assinarem um manifesto cobrando mudanças na condução do Ministério da Cultura (MinC) para o próximo mandato.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“A economia criativa vai ganhar uma dimensão muito grande no nosso governo. Eu tenho dimensão da capacidade de geração de empregos, da capacidade de geração de renda. Então, o que nós precisamos fazer é transformar, com muita seriedade, essa indústria, a chamada economia criativa, numa forte indústria para produzir fortalecimento da vida econômica de todo mundo que viva diretamente ou indiretamente da cultura nesse país. Pode ficar certo. Pode assumir um compromisso com os artistas brasileiros. A economia criativa será uma coisa muito forte que vai impulsionar a economia brasileira”, declarou o presidente.

Continua após a publicidade

O documento, intitulado Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4, questiona a política cultural adotada nos últimos anos e defende uma reformulação na estrutura e na gestão da pasta. Embora não cite Margareth nominalmente, o texto critica o que classifica como uma gestão concentrada em editais e leis de incentivo fiscal, sem um planejamento estratégico mais amplo para ampliar o acesso à cultura. Entre os signatários estão nomes conhecidos, como Bruno Gagliasso, Ruth Rocha, Fernando Morais e a cineasta Anna Muylaert.