O que Janones deverá explicar à Justiça sobre ‘fábrica de fake news’

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, deu um prazo de três dias, a partir desta segunda-feira, 17, para que o deputado federal André Janones (Avante) se manifeste sobre a acusação, feita pela campanha de Jair Bolsonaro, de que usa seus perfis em redes sociais para difundir notícias falsas.

No pedido, a coligação do atual mandatário da República diz que o parlamentar vem se utilizando de suas redes, “ostensivamente, como verdadeira fábrica de fake news, para divulgar e incentivar o compartilhamento em massa de publicações de conteúdo sabidamente falso, além de promover maliciosas ações coordenadas com o objetivo desvelado de esvaziar a eficácia das decisões proferidas pela Justiça”. Além da exclusão temporária das páginas de Janones (até o fim do segundo turno), Bolsonaro pediu a cassação do registro da candidatura da chapa Lula-Alckmin.

No despacho, o magistrado disse que há indícios de forte atuação beligerante de Janones nas redes. “Pelo que se apresenta já nessa fase inicial e ante fatos notórios, constata-se que há deliberado propósito de Janones, que sabidamente tem atuado na campanha de Lula, de se valer de um tipo de comunicação de elevada beligerância. Declarações no mínimo polêmicas, com provocativa remissão a fake news que se alastraram em 2018, transitam no limiar entre confrontar práticas ilícitas e discurso de ódio atribuídos aos adversários e passar, o próprio terceiro investigado, a se valer desses meios espúrios para a atrair a atenção do eleitorado”.

O ministro acatou a petição da campanha de Bolsonaro, mas não decidiu imediatamente pela liminar.