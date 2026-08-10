O que fez ex de Maria da Penha para ser preso após lei completar 20 anos

Dois dias após a Lei Maria da Penha completar 20 anos, Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido da ativista que deu nome à legislação, foi preso em Natal (RN). A prisão ocorreu após ele descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça em 2024, que o proibiam de citar ou divulgar informações sobre Maria da Penha e duas das três filhas do casal.

Segundo o Ministério Público do Ceará, Viveros concedeu uma entrevista à TV Record sobre o caso que levou à condenação por tentativa de feminicídio contra Maria da Penha, em 1983. A Justiça determinou ainda a retirada da reportagem e de conteúdos relacionados das plataformas digitais. A prisão foi decretada pelo juiz Cesar Morel de Alcântara durante o plantão judicial, no sábado, 8, e cumprida no domingo, 9.

A coincidência ocorre poucos dias depois do aniversário de 20 anos da Lei nº 11. 340, sancionada em 7 de agosto de 2006. O caso de Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de assassinato do então marido e ficou paraplégica, tornou-se símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil e deu origem à legislação que ampliou os mecanismos de proteção às mulheres.

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