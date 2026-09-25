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O que Fachin disse sobre Moraes e combate à corrupção na sua posse, há um ano

Presidente do STF completa na próxima semana um ano no cargo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 13h30
Homem branco de cabelos grisalhos, vestindo toga preta e camisa branca, com as mãos cruzadas, sorri levemente. Ao fundo, parede de mármore claro com o brasão da República Federativa do Brasil dourado
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sua cerimônia de posse  (Rosinei Coutinho/STF)
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O ministro Edson Fachin completa, na próxima semana, seu primeiro ano na presidência do STF. O discurso de posse do ministro, naquele distante 29 de setembro de 2025, ganhou novo sentido com o escândalo do Banco Master.

Cinquenta dias antes da prisão de Daniel Vorcaro, Fachin ensinou que “a resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional” no STF, que “o Judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade” e que “ninguém está acima das instituições”.

“A resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional. O Judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade. Como fiz em todas as investigações que passaram pelo meu gabinete, os procedimentos foram dentro das normas legais, em atenção ao devido processo, à ampla defesa e ao contraditório. Ninguém está acima das instituições, elas são imprescindíveis e somos melhores com elas”, afirmou, na época.

Fachin disse ainda que Alexandre de Moraes, que assumia naquele momento como vice-presidente do STF, era “magistrado que engrandece este tribunal, um amigo e um juiz feito fortaleza”.

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“Terei ao lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece este Tribunal, e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua excelência, como integrante deste tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro deste colegiado, a cada juiz ou juíza deste país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura”, declarou.

O “desagravo” a Moraes ocorreu em um momento em que ele era alvo da Lei Magnitsky, imposta pelo governo dos Estados Unidos.

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Com o celular de Vorcaro exposto ao país, é evidente, boa parte do discurso ficou desmoralizada.

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