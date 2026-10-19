O que dizem as novas pesquisas sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula publicadas hoje

Ler Resumo





Três novas pesquisas eleitorais divulgadas hoje (AtlasIntel, Nexus e PoderData) detalham a disputa presidencial no segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Os levantamentos mostram uma corrida acirrada, com o senador à frente na maioria dos cenários e resultados que frequentemente indicam empate técnico. O segundo turno está próximo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nesta segunda-feira, 19, três pesquisas eleitorais foram divulgadas sobre a disputa presidencial no segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os levantamentos foram realizados pelos institutos AtlasIntel, Nexus e PoderData.

O segundo turno de votação ocorre no próximo domingo, 25. Na primeira rodada, realizada em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos e Lula recebeu 45,16% nas urnas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Na pesquisa Atlas/Bloomberg publicada hoje, Flávio Bolsonaro lidera com 49,8% do eleitorado, ante 47,6% de Lula. No limite da margem de erro, a diferença entre os candidatos é de apenas 0,2 ponto percentual (pp), beirando o empate técnico.

Presidente — 2º turno — todos os votos

Flávio Bolsonaro: 49,8%

Lula: 47,6%

Branco/Nulo/Não sei: 2,6%

Continua após a publicidade

Considerando apenas os votos válidos (descontando nulos, brancos e indecisos da amostra), Flávio chega a 51,1% do eleitorado e Lula fica com 48,9%.

Presidente — 2º turno — votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51.1%

Lula (PT): 48.9%

Continua após a publicidade

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 4.998 eleitores em todo o Brasil entre os dias 13 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02418/2026.

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, com ligeira vantagem numérica de 0,6 ponto para o senador.

Presidente — 2º turno — todos os votos

Flávio Bolsonaro (PL): 46,5%

Lula (PT): 45,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,7%

Não sabe/não respondeu: 2,9%

Continua após a publicidade

Presidente — 2º turno — votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50,3%

Lula (PT): 49,7%

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores em todo o Brasil entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04499/2026.

Continua após a publicidade

Na pesquisa PoderData/Aya desta segunda-feira, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente na amostra geral com todos os eleitores — no consolidado dos votos válidos, porém, o senador lidera sem empate na margem de erro.

Presidente — 2º turno — todos os votos

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 46%

Nenhum/Branco/Nulo: 4%

Não sabe/não respondeu: 2%

Presidente — 2º turno — votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Continua após a publicidade

A pesquisa PoderData/Aya entrevistou 3.000 eleitores em todo o Brasil entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 1,8 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02586/2026.