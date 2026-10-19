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Brasil

O que dizem as novas pesquisas sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula publicadas hoje

Dois levantamentos dão vantagem numérica ao candidato do PL e um terceiro indica empate técnico contra o petista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h11 | Atualizado em 19 out 2026, 12h10
Montagem de dois políticos: à esquerda, Lula, com barba e cabelos grisalhos, terno cinza e gravata vermelha, boca entreaberta; à direita, um homem de cabelos escuros, terno preto e gravata azul, falando ao microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL) (Edilson Rodrigues/Ton Molina/Agência Senado)
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Nesta segunda-feira, 19, três pesquisas eleitorais foram divulgadas sobre a disputa presidencial no segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os levantamentos foram realizados pelos institutos AtlasIntel, Nexus e PoderData.

O segundo turno de votação ocorre no próximo domingo, 25. Na primeira rodada, realizada em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos e Lula recebeu 45,16% nas urnas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

AtlasIntel/Bloomberg

Na pesquisa Atlas/Bloomberg publicada hoje, Flávio Bolsonaro lidera com 49,8% do eleitorado, ante 47,6% de Lula. No limite da margem de erro, a diferença entre os candidatos é de apenas 0,2 ponto percentual (pp), beirando o empate técnico.

Siga

Presidente — 2º turno — todos os votos

  • Flávio Bolsonaro: 49,8%
  • Lula: 47,6%
  • Branco/Nulo/Não sei: 2,6%
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Considerando apenas os votos válidos (descontando nulos, brancos e indecisos da amostra), Flávio chega a 51,1% do eleitorado e Lula fica com 48,9%.

Presidente — 2º turno — votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51.1%
  • Lula (PT): 48.9%
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A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 4.998 eleitores em todo o Brasil entre os dias 13 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02418/2026.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, com ligeira vantagem numérica de 0,6 ponto para o senador.

Presidente — 2º turno — todos os votos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46,5%
  • Lula (PT): 45,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4,7%
  • Não sabe/não respondeu: 2,9%
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Presidente — 2º turno — votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,3%
  • Lula (PT): 49,7%

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores em todo o Brasil entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04499/2026.

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PoderData/Aya

Na pesquisa PoderData/Aya desta segunda-feira, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente na amostra geral com todos os eleitores — no consolidado dos votos válidos, porém, o senador lidera sem empate na margem de erro.

Presidente — 2º turno — todos os votos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Lula (PT): 46%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Presidente — 2º turno — votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 48%
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A pesquisa PoderData/Aya entrevistou 3.000 eleitores em todo o Brasil entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 1,8 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02586/2026.

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