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Internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue clinicamente estável após diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Ele cumpre tratamento com jejum e suporte nutricional, sem previsão de alta. Confira os detalhes do quadro de saúde e o boletim médico.

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O boletim médico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro divulgado neste domingo, 22, informou que ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está clinicamente estável. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista, Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira, 20, após apresentar um quadro de dores abdominais.

O ex-presidente foi diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo, quando há interrupção total o parcial do trânsito intestinal, que está sendo tratado com uma abordagem clínica, que inclui jejum e suporte nutricional.

Segundo o boletim, não há previsão de alta hospitalar. Leia íntegra abaixo:

O hospital DF Star informa que o ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar.

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Dr. Brasil Caiado – Cardiologista

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista

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Dr. Claudio Birolini – Cirurgião do Aparelho Digestivo

Dr. Antônio Aurélio Fagundes Júnior – Coordenador da UTI Geral

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Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor-Geral