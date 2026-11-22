O que diz novo boletim médico sobre a saúde de Bolsonaro
Ex-presidente foi internado na última sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir dores abdominais
O boletim médico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro divulgado neste domingo, 22, informou que ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está clinicamente estável. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista, Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira, 20, após apresentar um quadro de dores abdominais.
O ex-presidente foi diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo, quando há interrupção total o parcial do trânsito intestinal, que está sendo tratado com uma abordagem clínica, que inclui jejum e suporte nutricional.
Segundo o boletim, não há previsão de alta hospitalar. Leia íntegra abaixo:
O hospital DF Star informa que o ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar.
Dr. Brasil Caiado – Cardiologista
Dr. Leandro Echenique – Cardiologista
Dr. Claudio Birolini – Cirurgião do Aparelho Digestivo
Dr. Antônio Aurélio Fagundes Júnior – Coordenador da UTI Geral
Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor-Geral