O que diz a Polícia Federal sobre suposto plano de ataque à Embaixada dos EUA

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou neste domingo, 4, que não foram identificados risco ou planos de ataques contra embaixadas em Brasília. Na sexta-feira 2, Estados Unidos e Austrália fecharam suas representações diplomáticas alegando ‘risco de segurança’.

“Não encontramos elementos concretos sobre a existência de risco para nenhuma embaixada. Não havia plano, não havia nada que tenhamos identificado”, afirmou Andrei Rodrigues em coletiva de imprensa na qual ele também fez um balanço sobre as operações policiais na manhã deste domingo de eleição.

O que aconteceu?

Na sexta, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão para investigar um suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil. As operações ocorreram em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

Segundo a PF, foram apreendidos equipamentos de comunicação e mídias, como celulares e computadores, que serão submetidos à análise. A investigação é sigilosa e conta com a cooperação de agências de inteligência estrangeiras. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal do Distrito Federal.