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A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula a quatro dias do segundo turno

Levantamento indica pequena vantagem numérica para um dos dois entre os votos válidos, configurando empate dentro da margem de erro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 07h00 | Atualizado em 21 out 2026, 07h09
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula a quatro dias do segundo turno Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% das intenções de votos válidos contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial, que ocorre no próximo domingo, 25. A nova pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

Dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico na pesquisa entre o petista e o senador. No levantamento Meio/Ideia anterior, publicado em setembro, a simulação de segundo turno apontava Lula com 50,3% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro com 49,8%.

Presidente — Votos válidos

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%
  • Lula (PT): 48,9%

No cenário com os votos totais, que inclui os participantes que disseram não votar em nenhum dos dois candidatos, Flávio tem 48% do eleitorado contra 46% de Lula. Votos brancos e nulos representam 3,4% do eleitorado, e outros 2,6% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Em relação ao levantamento anterior, de setembro, Flávio Bolsonaro manteve os mesmos 48% do eleitorado na simulação de segundo turno, enquanto Lula recuou 2,5 pontos no cenário de confronto direto contra o rival do PL.

Presidente — Votos totais

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Lula (PT): 46%
  • Branco/nulo: 3,4%
  • Não sabe/não respondeu: 2,6%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O páreo entre os dois presidenciáveis persiste, inclusive, nos níveis de rejeição a Lula e a Flávio Bolsonaro. Chega a 47,7% a parcela do eleitorado a afirmar que “não votaria de jeito nenhum” no atual presidente petista, ao passo que 46,5% descartam completamente a possibilidade de voto no filho “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Ainda nesta semana, entre hoje e sábado, 24, estão previstas as divulgações de novas pesquisas presidenciais pela Quaest e pelo Datafolha.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08251/2026.

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