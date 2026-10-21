A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula a quatro dias do segundo turno

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Nova pesquisa Meio/Ideia revela empate técnico entre Flávio Bolsonaro (51%) e Lula (48,9%) no segundo turno da eleição presidencial, com diferença dentro da margem de erro. Em votos totais, Bolsonaro mantém vantagem. A disputa é acirrada, com alta rejeição para ambos. Detalhes completos e próximos levantamentos na matéria.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% das intenções de votos válidos contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial, que ocorre no próximo domingo, 25. A nova pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

Dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico na pesquisa entre o petista e o senador. No levantamento Meio/Ideia anterior, publicado em setembro, a simulação de segundo turno apontava Lula com 50,3% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro com 49,8%.

Presidente — Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%

Lula (PT): 48,9%

No cenário com os votos totais, que inclui os participantes que disseram não votar em nenhum dos dois candidatos, Flávio tem 48% do eleitorado contra 46% de Lula. Votos brancos e nulos representam 3,4% do eleitorado, e outros 2,6% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Em relação ao levantamento anterior, de setembro, Flávio Bolsonaro manteve os mesmos 48% do eleitorado na simulação de segundo turno, enquanto Lula recuou 2,5 pontos no cenário de confronto direto contra o rival do PL.

Presidente — Votos totais

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Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 46%

Branco/nulo: 3,4%

Não sabe/não respondeu: 2,6%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O páreo entre os dois presidenciáveis persiste, inclusive, nos níveis de rejeição a Lula e a Flávio Bolsonaro. Chega a 47,7% a parcela do eleitorado a afirmar que “não votaria de jeito nenhum” no atual presidente petista, ao passo que 46,5% descartam completamente a possibilidade de voto no filho “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Ainda nesta semana, entre hoje e sábado, 24, estão previstas as divulgações de novas pesquisas presidenciais pela Quaest e pelo Datafolha.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08251/2026.