O que diz a nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Uma nova rodada da pesquisa nacional Meio/Ideia para 2026 revela cenários eleitorais: Lula teria 48,5% dos votos contra 43% de Flávio Bolsonaro em um possível segundo turno. O presidente também aparece à frente em disputas com outros oponentes, mantendo a liderança no primeiro turno. Os números completos trazem detalhes sobre as intenções de voto.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 48,5% dos votos contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno nas eleições de 2026. Os resultados da nova rodada da pesquisa nacional Meio/Ideia foram divulgados nesta quarta-feira, 5.

Entre os principais presidenciáveis da oposição, Flávio Bolsonaro mantém, numericamente, a dianteira como candidato com mais chances de derrotar Lula nas urnas em outubro — considerando a margem de erro, porém, o senador empata tecnicamente com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que teria 40% das intenções de voto em confronto direto contra Lula.

Em outras simulações de segundo turno, o ex-governador Romeu Zema (Novo) aparece com 37% dos votos contra 48,5% de Lula. Já o ativista Renan Santos (Missão) teria 34,7% do eleitorado ante 48% do atual presidente.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 48,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,0%

Branco/Nulo: 4,0%

Não sabe: 4,5%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

Lula (PT): 48,0%

Renan Santos (Missão): 34,7%

Branco/Nulo: 10,3%

Não sabe: 6,9%

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Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

Lula (PT): 48,5%

Romeu Zema (Novo): 37,0%

Branco/Nulo: 8,5%

Não sabe: 6,0%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

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Lula (PT): 48,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 40,0%

Branco/Nulo: 7,0%

Não sabe: 4,5%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

No primeiro turno, Lula lidera com 43% das intenções de voto, 8 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Tanto o presidente quanto o senador cresceram cerca de 3 pontos desde a pesquisa Meio/Ideia anterior, publicada em julho, e a dianteira do petista oscilou ligeiramente para baixo (0,4 ponto percentual).

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Caiado, Santos e Zema empatam tecnicamente na terceira posição do levantamento, enquanto os candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) somam 3% do eleitorado nacional.

Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)

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Lula (PT): 43,0%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,0%

Ronaldo Caiado (PSD): 5,7%

Renan Santos (Missão): 4,7%

Romeu Zema (Novo): 2,6%

Augusto Cury (Avante): 1,7%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,6%

Samara Martins (UP): 0,3%

Edmilson Costa (PCB): 0,2%

Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,0%

Não sabe: 4,0%

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04579/2026.