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Brasil

O que diz a nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Nova rodada do levantamento nacional foi publicada nesta quarta-feira, 5

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 07h00
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O que diz a nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 48,5% dos votos contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno nas eleições de 2026. Os resultados da nova rodada da pesquisa nacional Meio/Ideia foram divulgados nesta quarta-feira, 5.

Entre os principais presidenciáveis da oposição, Flávio Bolsonaro mantém, numericamente, a dianteira como candidato com mais chances de derrotar Lula nas urnas em outubro — considerando a margem de erro, porém, o senador empata tecnicamente com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que teria 40% das intenções de voto em confronto direto contra Lula.

Em outras simulações de segundo turno, o ex-governador Romeu Zema (Novo) aparece com 37% dos votos contra 48,5% de Lula. Já o ativista Renan Santos (Missão) teria 34,7% do eleitorado ante 48% do atual presidente.

Siga

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

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  • Lula (PT): 48,5%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43,0%
  • Branco/Nulo: 4,0%
  • Não sabe: 4,5%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

  • Lula (PT): 48,0%
  • Renan Santos (Missão): 34,7%
  • Branco/Nulo: 10,3%
  • Não sabe: 6,9%
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Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

  • Lula (PT): 48,5%
  • Romeu Zema (Novo): 37,0%
  • Branco/Nulo: 8,5%
  • Não sabe: 6,0%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

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  • Lula (PT): 48,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40,0%
  • Branco/Nulo: 7,0%
  • Não sabe: 4,5%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

No primeiro turno, Lula lidera com 43% das intenções de voto, 8 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Tanto o presidente quanto o senador cresceram cerca de 3 pontos desde a pesquisa Meio/Ideia anterior, publicada em julho, e a dianteira do petista oscilou ligeiramente para baixo (0,4 ponto percentual).

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Caiado, Santos e Zema empatam tecnicamente na terceira posição do levantamento, enquanto os candidatos Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) somam 3% do eleitorado nacional.

Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)

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  • Lula (PT): 43,0%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35,0%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5,7%
  • Renan Santos (Missão): 4,7%
  • Romeu Zema (Novo): 2,6%
  • Augusto Cury (Avante): 1,7%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,6%
  • Samara Martins (UP): 0,3%
  • Edmilson Costa (PCB): 0,2%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 2,0%
  • Não sabe: 4,0%

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04579/2026.

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