O que diz a nova pesquisa Genial/Quaest sobre as chances de Sergio Moro no Paraná
Levantamento publicado nesta segunda-feira aponta liderança do senador contra todos os adversários de direita e esquerda
O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com até 21 pontos de vantagem no primeiro turno. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.
Conforme o levantamento, em três cenários simulados, Sergio Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar em duas sondagens, variando de 19% a 24% do eleitorado, e empata em uma terceira hipótese com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB).
Governador — Paraná — 1º turno (cenário 1)
- Sergio Moro (PL): 39%
- Requião Filho (PDT): 18%
- Rafael Greca (MDB): 12%
- Sandro Alex (PSD): 7%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tony Garcia (DC): 1%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Governador — Paraná — 1º turno (cenário 2)
- Sergio Moro (PL): 39%
- Requião Filho (PDT): 19%
- Rafael Greca (MDB): 12%
- Sandro Alex (PSD): 8%
- Luiz França (Missão): 1%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 6%
Governador — Paraná — 1º turno (cenário 3)
- Sergio Moro (PL): 40%
- Requião Filho (PDT): 24%
- Sandro Alex (PSD): 9%
- Luiz França (Missão): 2%
- Indecisos: 16%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
Já no segundo turno, Moro tem ampla vantagem e derrotaria os três principais rivais no estado: Requião Filho, Rafael Greca e o ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) — este último é o nome apoiado como sucessor pelo governador Ratinho Júnior (PSD).
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)
- Sergio Moro (PL): 48%
- Requião Filho (PDT): 29%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)
- Sergio Moro (PL): 47%
- Rafael Greca (MDB): 25%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)
- Sergio Moro (PL): 50%
- Sandro Alex (PSD): 18%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Nas hipóteses de confronto direto sem Sergio Moro, Requião Filho e Rafael Greca empatam entre si, e Sandro Alex perderia para ambos os rivais. Em todos os cenários sem o ex-juiz da Lava Jato, a soma de eleitores sem voto declarado (brancos, nulos e indecisos) supera as pontuações dos candidatos.
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 4)
- Requião Filho (PDT): 32%
- Rafael Greca (MDB): 33%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 5)
- Requião Filho (PDT): 37%
- Sandro Alex (PSD): 20%
- Indecisos: 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 23%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 6)
- Rafael Greca (MDB): 36%
- Sandro Alex (PSD): 18%
- Indecisos: 22%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 59 municípios do Paraná entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04818/2026.