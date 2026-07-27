É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

O que diz a nova pesquisa Genial/Quaest sobre as chances de Sergio Moro no Paraná

Levantamento publicado nesta segunda-feira aponta liderança do senador contra todos os adversários de direita e esquerda

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 27 jul 2026, 15h09
Painel público aponta queda histórica no efetivo da Polícia Federal durante a gestão de Sérgio Moro
O senador Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná em 2026 (Beto Barata/PL/Divulgação)
Continua após publicidade
O que diz a nova pesquisa Genial/Quaest sobre as chances de Sergio Moro no Paraná Priorizar nos meus resultados Google

O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com até 21 pontos de vantagem no primeiro turno. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.

Conforme o levantamento, em três cenários simulados, Sergio Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar em duas sondagens, variando de 19% a 24% do eleitorado, e empata em uma terceira hipótese com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB).

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 1)

Siga
  • Sergio Moro (PL): 39%
  • Requião Filho (PDT): 18%
  • Rafael Greca (MDB): 12%
  • Sandro Alex (PSD): 7%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tony Garcia (DC): 1%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade
  • Sergio Moro (PL): 39%
  • Requião Filho (PDT): 19%
  • Rafael Greca (MDB): 12%
  • Sandro Alex (PSD): 8%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 3)

  • Sergio Moro (PL): 40%
  • Requião Filho (PDT): 24%
  • Sandro Alex (PSD): 9%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Já no segundo turno, Moro tem ampla vantagem e derrotaria os três principais rivais no estado: Requião Filho, Rafael Greca e o ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) — este último é o nome apoiado como sucessor pelo governador Ratinho Júnior (PSD).

Continua após a publicidade

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

  • Sergio Moro (PL): 48%
  • Requião Filho (PDT): 29%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade
  • Sergio Moro (PL): 47%
  • Rafael Greca (MDB): 25%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

  • Sergio Moro (PL): 50%
  • Sandro Alex (PSD): 18%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Nas hipóteses de confronto direto sem Sergio Moro, Requião Filho e Rafael Greca empatam entre si, e Sandro Alex perderia para ambos os rivais. Em todos os cenários sem o ex-juiz da Lava Jato, a soma de eleitores sem voto declarado (brancos, nulos e indecisos) supera as pontuações dos candidatos.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 4)

  • Requião Filho (PDT): 32%
  • Rafael Greca (MDB): 33%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Continua após a publicidade

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 5)

  • Requião Filho (PDT): 37%
  • Sandro Alex (PSD): 20%
  • Indecisos: 20%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 6)

  • Rafael Greca (MDB): 36%
  • Sandro Alex (PSD): 18%
  • Indecisos: 22%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 59 municípios do Paraná entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04818/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Paraná
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Rafael Greca
Ratinho Júnior
Sergio Moro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).