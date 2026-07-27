O que diz a nova pesquisa Genial/Quaest sobre as chances de Sergio Moro no Paraná

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Pesquisa Genial/Quaest aponta Sergio Moro na liderança do governo do Paraná, com 39% a 40% no 1º turno e até 21 pontos de vantagem. O senador venceria todos os principais rivais em cenários de 2º turno, consolidando sua posição na disputa.

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O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com até 21 pontos de vantagem no primeiro turno. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.

Conforme o levantamento, em três cenários simulados, Sergio Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar em duas sondagens, variando de 19% a 24% do eleitorado, e empata em uma terceira hipótese com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB).

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 1)

Sergio Moro (PL): 39%

Requião Filho (PDT): 18%

Rafael Greca (MDB): 12%

Sandro Alex (PSD): 7%

Luiz França (Missão): 1%

Tony Garcia (DC): 1%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 2)

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Sergio Moro (PL): 39%

Requião Filho (PDT): 19%

Rafael Greca (MDB): 12%

Sandro Alex (PSD): 8%

Luiz França (Missão): 1%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

Governador — Paraná — 1º turno (cenário 3)

Sergio Moro (PL): 40%

Requião Filho (PDT): 24%

Sandro Alex (PSD): 9%

Luiz França (Missão): 2%

Indecisos: 16%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Já no segundo turno, Moro tem ampla vantagem e derrotaria os três principais rivais no estado: Requião Filho, Rafael Greca e o ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD) — este último é o nome apoiado como sucessor pelo governador Ratinho Júnior (PSD).

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

Sergio Moro (PL): 48%

Requião Filho (PDT): 29%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

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Sergio Moro (PL): 47%

Rafael Greca (MDB): 25%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

Sergio Moro (PL): 50%

Sandro Alex (PSD): 18%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Nas hipóteses de confronto direto sem Sergio Moro, Requião Filho e Rafael Greca empatam entre si, e Sandro Alex perderia para ambos os rivais. Em todos os cenários sem o ex-juiz da Lava Jato, a soma de eleitores sem voto declarado (brancos, nulos e indecisos) supera as pontuações dos candidatos.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 4)

Requião Filho (PDT): 32%

Rafael Greca (MDB): 33%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 5)

Requião Filho (PDT): 37%

Sandro Alex (PSD): 20%

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 6)

Rafael Greca (MDB): 36%

Sandro Alex (PSD): 18%

Indecisos: 22%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 59 municípios do Paraná entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04818/2026.