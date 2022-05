O que Cabral comeu no seu primeiro dia de castigo em Bangu 1

A modéstia foi a marca do cardápio servido ao ex-governador Sérgio Cabral no presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecido como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, nesta quarta-feira, 3. No café da manhã, o ex-cacique do MDB só pôde saborear um pão com manteiga, regado a café e leite. Mas o ex-mandatário do Palácio Guanabara não é conhecido na cadeia por reclamações, muito pelo contrário, é considerado um interno educado e de fino trato.

Cabral foi parar em Bangu1, que abriga os presos de alta periculosidade do estado, para ganhar um castigo por ter desfrutado de mordomias na Unidade Prisional da Polícia Militar, o antigo Bep, em Niterói, Região Metropolitana. A ordem foi do juiz-corregedor Bruno Rulière, da Vara de Execuções Penais (VEP), responsável pelo trabalho de fiscalização na unidade. Pesam contra o ex-governador e outros cinco presos acusações de terem até pedido um banquete de comida árabe por aplicativo de delivery.

Na cela de Cabral, havia toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral, talheres de inox e prateleira com fundo falso que seria para esconder celulares. Agora, já devidamente instalado no novo endereço, Cabral só teve uma opção de prato no almoço: peito de frango, arroz, feijão e cenoura. Mas não parou por aí, ele pôde apreciar ainda um docinho: bananada. Cabral vai ficar no novo endereço por dez dias em uma cela de 5 metros quadrados, sem janela e sem direito a banho de sol.