O protesto das bets, durante partidas do Brasileirão, contra proibição

Empresas de apostas online realizam, durante partidas do Brasileirão desta sexta-feira e do sábado, um protesto contra a medida provisória (MP) do governo federal que baniu o setor do país, editada na semana passada.

A manifestação acontece nos jogos entre São Paulo e Santos, na noite desta sexta, e Atlético-MG e Bragantino, no sábado.

Empresas associadas à Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e ao Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) vão ceder espaço nas placas ao redor do campo para exibir as seguintes frases: “Proibir não é proteger”, “A proibição não acaba com as apostas”, “Acaba com a proteção de quem aposta”.

A ação faz referência a um manifesto divulgado em 25 de setembro, com o lema “Proibir não é proteger”, que defende que a proibição não acaba com as apostas no país.

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“Para a ANJL e o IBJR, a manutenção de um ambiente regulado, com regras claras e segurança jurídica, é fundamental para que clubes, empresas e demais agentes da cadeia esportiva possam planejar seus investimentos de longo prazo”, disse Plínio Lemos Jorge, presidente da ANJL.

Carlos Lima, presidente do IBJR, afirma que a discussão também envolve a previsibilidade de um mercado estruturado a partir de autorizações concedidas pelo próprio Estado.

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“Para as entidades, eventuais mudanças devem considerar os efeitos sobre essa cadeia e preservar a segurança jurídica necessária para que empresas, clubes e demais parceiros possam planejar investimentos e cumprir compromissos assumidos”, afirmou Lima.