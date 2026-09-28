O projeto que usa construção a seco para acelerar o combate ao déficit habitacional

Uma parceria inédita entre a Espaço Smart e a ONG Construide projeta a entrega, ainda em 2026, de até dez moradias para famílias de baixa renda. As residências serão erguidas por meio do método de construção a seco — sistema que garante maior agilidade e sustentabilidade ao superar os gargalos e o tempo de execução da alvenaria tradicional.

Após apoiar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul com a doação de moradias, o cronograma das entidades se volta agora para o estado de São Paulo, com foco em Osasco, na Região Metropolitana. O fundador e diretor de Marketing da Espaço Smart, Fernando Scheffer, destaca como o ecossistema de steel frame (estruturas em aço leve) viabiliza o projeto. “Não estamos apenas fornecendo materiais; estamos reduzindo drasticamente o tempo que uma família espera por um teto digno, entregando conforto térmico e acústico superior ao da alvenaria”, explica o executivo.

A colaboração permitiu ampliar a atuação da ONG, que nasceu focada em reformas e passou a erguer residências do zero. “Percebemos que era o casamento perfeito entre o nosso braço operacional e o método construtivo do futuro. O steel frame permite erguer moradias muito mais rápido e sem entulho, otimizando o trabalho para levar engenharia de ponta a quem mais precisa”, avalia Bruno Bordón, fundador e CEO da Construide.

A seleção das famílias atende a critérios de vulnerabilidade socioeconômica, com inscrições abertas diretamente no site oficial da organização. Na prática, a aliança se constitui em um esforço para transformar a industrialização da construção civil em ferramenta direta de impacto social no país.