O pouso de emergência no Galeão (RJ) após balão nos arredores

Um avião foi obrigado a pousar segundos depois do processo de decolagem no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O motivo para o pouso foi a circulação de um balão que circulou na região do aeroporto na manhã deste domingo, 26. A informação foi enviada a VEJA pela concessionária RIOgaleão, que administra o aeroporto carioca.

“O RIOgaleão informa que um balão caiu fora do sítio aeroportuário na manhã deste domingo. Por medida de segurança, um voo arremeteu, mas pousou em seguida. O aeroporto opera normalmente para pousos e decolagens”, diz a concessionária em nota.

O RioGaleão afirma que monitora a área operacional e desenvolve campanhas de conscientização para informar sobre os perigos que essa prática representa tanto para a aviação civil quanto para o meio ambiente.