O plano de Henrique Meirelles para a retomada econômica de SP

Enquanto o comitê de crise do governo paulista coloca em prática o delicado plano de reabertura gradativa e seletiva da cidades do estado em meio ao surto do coronavírus, uma parte dos membros do Palácio do Bandeirantes já traça planos para tentar acelerar a retomada econômica no cenário pós-pandemia. Quem lidera o trabalho é o Secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Com base no diagnóstico de que o capital externo será fundamental na retomada, o governo planeja retomar viagens ao exterior em busca de financiamento para projetos. Já estão agendadas visitas a Alemanha e aos Emirados Árabes, que devem ocorrer em janeiro, onde serão instalados escritórios de representação.

Outra ideia envolve tirar da gaveta um projeto que já foi alvo de tentativas frustradas de governos anteriores: a construção de linhas de trens de passageiros e de cargas que vão ligar cidades importantes do interior paulista. Para sair do papel, o projeto precisa captar 8 bilhões de reais junto à iniciativa privada. O governo não colocará um centavo na obra e, como contrapartida, dará uma concessão de 30 anos para a exploração dessas linhas.

O primeiro trecho que deverá ser licitado em 2021 irá ligar a capital a Campinas, passando por Jundiaí e chegando até Americana. De acordo com Henrique Meirelles, a diferença no projeto atual é o modelo de concessão à iniciativa privada. “Sempre se falou em recurso público para obras como essa, mas o estado federativo não tem disponibilidade de recursos para fazer projeto dessa magnitude”, disse ele a VEJA.

O otimismo do governo no sucesso da empreitada é baseado no interesse já demonstrado por investidores estrangeiros em projetos de infraestrutura em São Paulo. Um dos maiores negócios recentes no estado foi a licitação da rodovia que liga as cidades de Piracicaba e Panorama, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Um consórcio financiado pelo Fundo Soberano de Cingapura venceu a licitação com um lance de 14 bilhões de reais para a construção de 1.273 quilômetros de estrada, a maior obra do tipo já licitada no país, “nos moldes das Autobahn alemãs”, como define Meirelles.