O plano de Caiado para se diferenciar de Lula e Flávio Bolsonaro na campanha

Vendo os escândalos do Banco Master e do INSS dominarem o debate eleitoral até aqui, com acusações entre Lula e Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado decidiu buscar a atenção do eleitor de outra forma: falando de propostas.

A ideia do ex-governador de Goiás é começar a divulgar propostas de seu programa de governo para que as pessoas falem de futuro, de temas que impactam a vida real dos brasileiros.

Para Caiado, as propostas de país devem guiar o voto do eleitor, e não essa disputa de quem é mais ou menos corrupto. “Não quero ficar nessa baixaria. A política está tão apodrecida que enoja o cidadão de bem”, diz.

Pelo roteiro de Caiado, ele vai começar a divulgar seu plano de governo pelas ações na área de Segurança Pública, passando pela Educação e, depois, Saúde, vitrines da gestão que ele fez como governador de Goiás.