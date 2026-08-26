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O pior colocado entre os governadores que buscam a reeleição em 2026, segundo pesquisa

Em Minas Gerais, Mateus Simões aparece em quarto lugar na corrida para renovar seu mandato, tecnicamente empatado com sete rivais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 16h03 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h55
Homem calvo, de barba e bigode, usando óculos de armação marrom e terno azul, gesticula com a mão direita enquanto fala, em fundo cinza
O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em 2026 (Guilherme Bergamini/ALMG/Divulgação)
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O pior colocado entre os governadores que buscam a reeleição em 2026, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A vida do governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), não está nada fácil na busca pela reeleição em 2026. Uma pesquisa Quaest divulgada na última terça-feira, 25, indica que o mineiro fica em quarto lugar na corrida eleitoral — a pior colocação entre dez UFs onde o incumbente tentará renovar seu mandato nas eleições de outubro.

No primeiro turno, Simões tem 7% das intenções de voto entre o eleitorado mineiro. A pontuação o coloca 22 pontos atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), atual favorito na pesquisa, e tecnicamente empatado com outros sete candidatos dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

Governador — Minas Gerais — 1º turno

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 29%
  • Patrus Ananias (PT): 11%
  • Alexandre Kalil (PDT): 10%
  • Mateus Simões (PSD): 7%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 5%
  • Flávio Roscoe (PL): 3%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Túlio Lopes (PCB): 1%
  • Rafael Duda (PSTU): 1%
  • Indira Xavier (UP): 0%
  • Henrique Áreas (PCO): 0%
  • Branco/nulo/nenhum: 12%
  • Indecisos: 19%
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Aposta sucessória do ex-governador Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo em março deste ano para concorrer ao Planalto, Mateus Simões tem encontrado dificuldades para crescer nas intenções de voto — em parte, devido à pouca visibilidade entre os mineiros. A sondagem aponta que o governador, que ocupa a cadeira há cinco meses, ainda é desconhecido por 53% dos eleitores, marca bem superior às de Cleitinho (34%), Patrus Ananias (36%) e Alexandre Kalil (30%).

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A pesquisa Quaest entrevistou 1.506 eleitores em Minas Gerais entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-04060/2026.

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Governadores são favoritos à reeleição em seis estados, indica Quaest

Em outros estados onde o governador tentará a reeleição, o cenário para o incumbente é favorável na maioria das pesquisas divulgadas nesta semana. Os casos incluem Jorginho Mello (PL), em Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo; Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul; Celina Leão (PP), no Distrito Federal; Lucas Ribeiro (PP), na Paraíba; e Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco.

As notáveis exceções a essa lista são o Amapá, onde o governador Clécio Luís (União Brasil) aparece vinte pontos atrás do ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), e o Amazonas, que tem o senador Omar Aziz (PSD) com oito pontos de vantagem sobre o governador Roberto Cidade (União Brasil). No Mato Grosso, o atual chefe do Executivo, Otaviano Pivetta (Republicanos), fica tecnicamente empatado com o senador Wellington Fagundes (PL).

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