O pior colocado entre os governadores que buscam a reeleição em 2026, segundo pesquisa

A vida do governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), não está nada fácil na busca pela reeleição em 2026. Uma pesquisa Quaest divulgada na última terça-feira, 25, indica que o mineiro fica em quarto lugar na corrida eleitoral — a pior colocação entre dez UFs onde o incumbente tentará renovar seu mandato nas eleições de outubro.

No primeiro turno, Simões tem 7% das intenções de voto entre o eleitorado mineiro. A pontuação o coloca 22 pontos atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), atual favorito na pesquisa, e tecnicamente empatado com outros sete candidatos dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

Governador — Minas Gerais — 1º turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 29%

Patrus Ananias (PT): 11%

Alexandre Kalil (PDT): 10%

Mateus Simões (PSD): 7%

Gabriel Azevedo (MDB): 5%

Flávio Roscoe (PL): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Túlio Lopes (PCB): 1%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Henrique Áreas (PCO): 0%

Branco/nulo/nenhum: 12%

Indecisos: 19%

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Aposta sucessória do ex-governador Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo em março deste ano para concorrer ao Planalto, Mateus Simões tem encontrado dificuldades para crescer nas intenções de voto — em parte, devido à pouca visibilidade entre os mineiros. A sondagem aponta que o governador, que ocupa a cadeira há cinco meses, ainda é desconhecido por 53% dos eleitores, marca bem superior às de Cleitinho (34%), Patrus Ananias (36%) e Alexandre Kalil (30%).

A pesquisa Quaest entrevistou 1.506 eleitores em Minas Gerais entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-04060/2026.

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Governadores são favoritos à reeleição em seis estados, indica Quaest

Em outros estados onde o governador tentará a reeleição, o cenário para o incumbente é favorável na maioria das pesquisas divulgadas nesta semana. Os casos incluem Jorginho Mello (PL), em Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo; Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul; Celina Leão (PP), no Distrito Federal; Lucas Ribeiro (PP), na Paraíba; e Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco.

As notáveis exceções a essa lista são o Amapá, onde o governador Clécio Luís (União Brasil) aparece vinte pontos atrás do ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), e o Amazonas, que tem o senador Omar Aziz (PSD) com oito pontos de vantagem sobre o governador Roberto Cidade (União Brasil). No Mato Grosso, o atual chefe do Executivo, Otaviano Pivetta (Republicanos), fica tecnicamente empatado com o senador Wellington Fagundes (PL).