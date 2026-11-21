O peso do dinheiro nas disputas pela Presidência, governos estaduais e Senado
Por pequena margem, maioria dos eleitos foram os com maiores despesas nas campanhas
Dinheiro ganha eleição? Essa máxima foi verdadeira na maior parte das disputas pelo governo e Senado, mas com uma levíssima vantagem.
Entre os 27 governadores eleitos, 14 apresentaram o maior volume de despesas. Já entre os 54 senadores escolhidos nas urnas, 28 estavam entre os dois que mais gastaram — cada estado elegeu dois representantes.
Na Presidência, o custo da campanha à reeleição de Lula também foi maior do que o de Flávio Bolsonaro.
O maior ponto fora da curva foi Cleitinho Azevedo, que teve apenas o sexto maior gasto entre os candidatos em Minas Gerais (R$ 1,2 milhão), mas venceu no primeiro turno.
Na Bahia, por outro lado, ACM Neto gastou mais do que o dobro do que Jerônimo Rodrigues (R$ 18,2 milhões contra R$ 8,3 milhões), mas perdeu.