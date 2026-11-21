Dinheiro ganha eleição? Essa máxima foi verdadeira na maior parte das disputas pelo governo e Senado, mas com uma levíssima vantagem.

Entre os 27 governadores eleitos, 14 apresentaram o maior volume de despesas. Já entre os 54 senadores escolhidos nas urnas, 28 estavam entre os dois que mais gastaram — cada estado elegeu dois representantes.

Na Presidência, o custo da campanha à reeleição de Lula também foi maior do que o de Flávio Bolsonaro.

O maior ponto fora da curva foi Cleitinho Azevedo, que teve apenas o sexto maior gasto entre os candidatos em Minas Gerais (R$ 1,2 milhão), mas venceu no primeiro turno.

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Na Bahia, por outro lado, ACM Neto gastou mais do que o dobro do que Jerônimo Rodrigues (R$ 18,2 milhões contra R$ 8,3 milhões), mas perdeu.