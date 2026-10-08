O percentual que restou na conta de apostadores após proibição das bets

O saldo mantido por apostadores em contas para uso em apostas caiu 91,8% entre 28 de setembro e 5 de outubro, segundo levantamento realizado pela Pay4Fun, instituição de pagamento que atende empresas do setor.

Na segunda-feira, terminou o prazo de retirada dos recursos, após a proibição da atividade no Brasil. Ou seja, 8,2% dos valores seguem nas contas.

Agora, haverá um processo de devolução automática dos recursos que restaram, a partir dos dados cadastrais e da conta bancária de origem de cada apostador.

Segundo o Ministério da Fazenda, 1,325 bilhão de reais não foi resgatado, referentes a 26,5 milhões de usuários.

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Segundo a Pay4Fun, a maior queda no saldo em um único intervalo de 24 horas ocorreu entre 30 de setembro e 1º de outubro, quando houve uma diminuição de 61,1% nos valores.

Antes disso, já haviam sido registradas retrações de 31% entre 28 e 29 de setembro (logo após o anúncio da proibição) e de 56% entre 29 e 30 de setembro.

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Na sequência, entre 1º e 2 de outubro, o saldo teve nova redução, de 11%. Já entre 2 e 5 de outubro, na reta final do prazo para os usuários realizarem os saques diretamente, houve um recuo adicional de 23%.

As contas transacionais eram utilizadas para a movimentação dos recursos dos usuários.