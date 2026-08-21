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Brasil

O pedido de Thalis Bolzan após separação de Eduardo Leite e mudança para SP

Casal anunciou fim do casamento no início de agosto

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h53 | Atualizado em 21 ago 2026, 13h03
Homem branco de cabelo castanho e barba, vestindo blazer azul e camisa clara, olhando para frente com leve sorriso, em ambiente interno com parede de madeira e janela à esquerda
Thalis Bolzan, médico e ex-marido de Eduardo Leite (Instagram/Reprodução)
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Após o fim do casamento com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Thalis Bolzan fez as malas para São Paulo. Nesta quinta-feira, 20, ele recorreu às redes sociais para pedir uma ajuda aos paulistas para voltar a jogar tênis.

“Aceito sugestões de quadras de tênis disponíveis na região de Pinheiros, Jardins, Itaim”, escreveu o médico em uma foto na qual aparece sem camisa e segurando uma raquete. Ainda na publicação, ele destacou de forma bem-humorada uma observação sobre o local: “Não pode ser em horário de herdeiro”.

Bolzan e Leite mantinham uma união estável desde 2024 e anunciaram a separação no início de agosto, por meio de um comunicado conjunto. A coluna GENTE revelou bastidores da separação, entre eles a demora para tornar pública a decisão, que havia sido tomada cerca de um mês antes.

Homem musculoso, sem camisa, de shorts escuros e descalço, caminha em quadra de tênis azul e verde, segurando uma raquete colorida. Ele tem barba e cabelo castanho claro, com expressão séria. Ao fundo, árvores e uma cerca verde. Um texto sobre sugestões de quadras de tênis cobre a parte inferior da imagem
Publicação de Thalis Bolzan em rede social (Instagram/Reprodução)
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(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Eduardo Leite
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