O pedido de Thalis Bolzan após separação de Eduardo Leite e mudança para SP

Após o fim do casamento com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Thalis Bolzan fez as malas para São Paulo. Nesta quinta-feira, 20, ele recorreu às redes sociais para pedir uma ajuda aos paulistas para voltar a jogar tênis.

“Aceito sugestões de quadras de tênis disponíveis na região de Pinheiros, Jardins, Itaim”, escreveu o médico em uma foto na qual aparece sem camisa e segurando uma raquete. Ainda na publicação, ele destacou de forma bem-humorada uma observação sobre o local: “Não pode ser em horário de herdeiro”.

Bolzan e Leite mantinham uma união estável desde 2024 e anunciaram a separação no início de agosto, por meio de um comunicado conjunto. A coluna GENTE revelou bastidores da separação, entre eles a demora para tornar pública a decisão, que havia sido tomada cerca de um mês antes.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)