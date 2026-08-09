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Brasil

O pedido da defesa de Lulinha ao ministro da Justiça sobre a PF

O jurista Marco Aurélio de Carvalho cobrou atuação mais firme do auxiliar de Lula para conter vazamentos de informações que prejudiquem o petista

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 10h01 | Atualizado em 9 ago 2026, 14h58
Wellington César Lima e Silva
O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva - 22/04/2026 (Tom Costa/MJSP/Divulgação)
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O pedido da defesa de Lulinha ao ministro da Justiça sobre a PF Priorizar nos meus resultados Google

Advogado do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, também coordenador da campanha de Lula à reeleição, diz que cobrou pessoalmente o ministro da Justiça, Wellington Silva, para que adotasse medidas para investigar supostos vazamentos de dados da investigação contra o filho do presidente no STF.

Para Marco Aurélio, a PF teria uma “ala lavajatista” que estaria atuando para comprometer Lulinha, prejudicar a campanha de Lula e beneficiar o principal concorrente do petista, o senador Flávio Bolsonaro.

Nesta semana, depois de ser cobrado pelo advogado, Silva conversou com o ministro André Mendonça. O relato vazado do encontro mostra que o magistrado cobrou uma atuação técnica da PF.

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As investigações sobre Lulinha, antes concentradas no gabinete de André Mendonça, foram fragmentadas em diferentes inquéritos e passaram a ser analisadas por Mendonça e também pelo ministro Flávio Dino, numa dupla relatoria raramente vista em casos de corrupção e tráfico de influência como o de Lulinha.

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