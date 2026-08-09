O pedido da defesa de Lulinha ao ministro da Justiça sobre a PF

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Advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, cobrou o ministro da Justiça sobre vazamentos na investigação contra o filho de Lula no STF. Ele alega que uma “ala lavajatista” da PF age para prejudicar Lulinha e a campanha de Lula. As investigações, antes com Mendonça, agora são analisadas também por Flávio Dino.

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Advogado do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, também coordenador da campanha de Lula à reeleição, diz que cobrou pessoalmente o ministro da Justiça, Wellington Silva, para que adotasse medidas para investigar supostos vazamentos de dados da investigação contra o filho do presidente no STF.

Para Marco Aurélio, a PF teria uma “ala lavajatista” que estaria atuando para comprometer Lulinha, prejudicar a campanha de Lula e beneficiar o principal concorrente do petista, o senador Flávio Bolsonaro.

Nesta semana, depois de ser cobrado pelo advogado, Silva conversou com o ministro André Mendonça. O relato vazado do encontro mostra que o magistrado cobrou uma atuação técnica da PF.

As investigações sobre Lulinha, antes concentradas no gabinete de André Mendonça, foram fragmentadas em diferentes inquéritos e passaram a ser analisadas por Mendonça e também pelo ministro Flávio Dino, numa dupla relatoria raramente vista em casos de corrupção e tráfico de influência como o de Lulinha.