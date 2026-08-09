O pedido da defesa de Lulinha ao ministro da Justiça sobre a PF
O jurista Marco Aurélio de Carvalho cobrou atuação mais firme do auxiliar de Lula para conter vazamentos de informações que prejudiquem o petista
Advogado do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, também coordenador da campanha de Lula à reeleição, diz que cobrou pessoalmente o ministro da Justiça, Wellington Silva, para que adotasse medidas para investigar supostos vazamentos de dados da investigação contra o filho do presidente no STF.
Para Marco Aurélio, a PF teria uma “ala lavajatista” que estaria atuando para comprometer Lulinha, prejudicar a campanha de Lula e beneficiar o principal concorrente do petista, o senador Flávio Bolsonaro.
Nesta semana, depois de ser cobrado pelo advogado, Silva conversou com o ministro André Mendonça. O relato vazado do encontro mostra que o magistrado cobrou uma atuação técnica da PF.
As investigações sobre Lulinha, antes concentradas no gabinete de André Mendonça, foram fragmentadas em diferentes inquéritos e passaram a ser analisadas por Mendonça e também pelo ministro Flávio Dino, numa dupla relatoria raramente vista em casos de corrupção e tráfico de influência como o de Lulinha.