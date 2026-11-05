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Brasil

O pedido bilionário do governo do DF ao STF para aliviar crise no BRB

Administração distrital quer acesso a valores bilionários bloqueados durante investigação sobre Banco Master

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 15h34
Fachada do prédio do BRB
Fachada do prédio do BRB, em Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)
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O pedido bilionário do governo do DF ao STF para aliviar crise no BRB Priorize VEJA no Google

O governo do Distrito Federal solicitou ao STF a “transferência imediata” ao BRB de 2,2 bilhões de reais bloqueados nas investigações envolvendo o Banco Master.

Segundo a PF, os recursos são do empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. A defesa de Vorcaro, contudo, nega que o dinheiro seja dele.

O governo quer que o DF e o BRB sejam reconhecidos como “vítimas e lesados pelas condutas investigadas”, para que ganhem o direito de receber os valores.

“O Distrito Federal figura, ao lado do BRB, como vítima das condutas investigadas. Acionista controlador da instituição, o ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública”, alegou a administração.

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O banco de Brasília enfrenta uma crise, devido aos negócios com o Master, e busca recursos.

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