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Brasil

O patrimônio de Humberto Martins, ex-ator da Globo e candidato a deputado federal

Artista vai concorrer uma vaga pelo Rio de Janeiro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 09h23 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h31
Homem de meia-idade, barba e bigode grisalhos, testa franzida, usando suéter cinza, sentado em poltrona de avião com encosto vermelho, próximo à janela
Humberto Martins (Instagram/Reprodução)
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Conhecido pela longa trajetória como galã de novelas da Globo, Humberto Martins se prepara para estrear na política. O ator é candidato pelo Democracia Cristã (DC) a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026. O patrimônio de Martins, no entanto, não se limita à carreira na televisão. De acordo com a declaração apresentada à Justiça Eleitoral, o ator reúne cerca de 3,6 milhões de reais em bens.

A relação inclui um apartamento avaliado em 600 mil reais, cerca de 130 mil reais mantidos em conta corrente no exterior, um terreno em Campo Paulista (SP), estimado em 70 mil reais, e uma motocicleta de 5 mil reais, além de aplicações financeiras. A maior parcela do patrimônio, porém, está concentrada em seguro de vida e planos de previdência, que somam 2,1 milhões de reais.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

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