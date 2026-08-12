O patrimônio de Humberto Martins, ex-ator da Globo e candidato a deputado federal

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Humberto Martins, galã de novelas da Globo, prepara sua estreia na política como candidato a deputado federal pelo RJ em 2026. Sua declaração à Justiça Eleitoral detalha um patrimônio de 3,6 milhões de reais, que inclui apartamentos, valores em conta no exterior e maior parte em seguro de vida e previdência.

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Conhecido pela longa trajetória como galã de novelas da Globo, Humberto Martins se prepara para estrear na política. O ator é candidato pelo Democracia Cristã (DC) a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026. O patrimônio de Martins, no entanto, não se limita à carreira na televisão. De acordo com a declaração apresentada à Justiça Eleitoral, o ator reúne cerca de 3,6 milhões de reais em bens.

A relação inclui um apartamento avaliado em 600 mil reais, cerca de 130 mil reais mantidos em conta corrente no exterior, um terreno em Campo Paulista (SP), estimado em 70 mil reais, e uma motocicleta de 5 mil reais, além de aplicações financeiras. A maior parcela do patrimônio, porém, está concentrada em seguro de vida e planos de previdência, que somam 2,1 milhões de reais.

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