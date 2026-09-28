O passo decisivo do Brasil para destravar a exportação de frango e mel à União Europeia
Relatório do bloco europeu valida controles do Ministério da Agricultura; pasta tenta pautar liberação oficial em comitê de outubro
A União Europeia publicou nesta segunda-feira, 28, o relatório final de auditoria sobre os sistemas brasileiros de produção de mel e carne de frango, no qual atestou o rigor e a conformidade da defesa agropecuária nacional.
O documento, elaborado pela Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos (DG Santé) da Comissão Europeia, destaca a eficácia dos controles oficiais no país, incluindo o cumprimento da proibição ao uso de antibióticos como estimulantes de crescimento.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o parecer positivo comprova os padrões do setor e representa um passo fundamental para reverter as restrições do bloco e retomar oficialmente as exportações dos produtos para o Velho Continente.
A pasta aguarda, agora, a conclusão dos trâmites burocráticos. O governo brasileiro solicitou a inclusão do relatório na pauta da reunião do Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff) — órgão da Comissão Europeia responsável pela decisão final —, agendada para os dias 20 e 21 de outubro.