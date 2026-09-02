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O paradisíaco cenário do início das relações de Moraes e Vorcaro em Campos do Jordão

Primeiro encontro do banqueiro com o ministro do STF se deu no luxuoso Hotel Botanique, no interior de São Paulo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 15h42 | Atualizado em 3 set 2026, 10h50
Sala de estar rústica com janelas panorâmicas do chão ao teto, revelando uma paisagem montanhosa verdejante. Dois sofás de couro marrom capitonê ladeiam uma mesa de centro de madeira maciça. O teto inclinado tem vigas de madeira expostas, e o piso é de madeira escura. Há uma lareira moderna e poltronas aconchegantes, criando um ambiente acolhedor e integrado à natureza
 (Botanique/Divulgação)
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“Perfeito para você relaxar e aproveitar o melhor que a natureza tem a oferecer. No entorno, diversas atrações para eternizar a sua experiência enquanto o tempo passa mais lentamente”, diz o texto que descreve as maravilhas do luxuoso Botanique, o hotel escolhido por Daniel Vorcaro para ser o cenário do início da longa e, agora, famosa relação do dono do Banco Master com o ministro Alexandre de Moraes.

Foi no clima montanhoso de Campos do Jordão, onde o verde se espalha em camadas, misturando jardins, mata e caminhos que desaparecem suavemente na paisagem que Moraes e Vorcaro tiveram seu primeiro encontro em 30 de dezembro de 2025.

Edifício moderno com telhados escuros e grandes janelas de vidro, cercado por gramado verde e árvores frondosas sob um céu claro com nuvens esparsas
(Botanique/Divulgação)

 

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O evento, segundo relato de Daniel Vorcaro em mensagens obtidas pela Polícia Federal, proporcionou uma “experiência completa” para “convidados ultra vips”.

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Já na chegada do grupo do ministro, de nove pessoas, um funcionário do lugar levou a todos para um passeio pela “casa”. Vorcaro chegou a aconselhar: “Não precisa ficar indo em todos os locais dentro da casa. Pra não ficar forçado demais, deixa ser bem natural. Vai me dando notícias”.

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Organizado pelo ex-deputado Fábio Faria, o convescote exclusivo logo gerou frutos e novos encontros. Cerca de 12 dias depois da experiência completa nas montanhas, Vorcaro recebeu no celular a minuta do contrato que formalizaria uma relação de negócios com o escritório de advocacia da mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci.

Tudo foi acompanhado por Fábio Faria: “Respondeu a Vivi”, questionou ele a Vorcaro. “Era isso que te chamei. Você fechou três anos”, questionou o banqueiro. “Quatro anos, mas pode fazer três, sem problemas”, devolveu Faria.

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Assim, o contrato de mais de 100 milhões de reais foi formalizado e novos encontros, conversas e mensagens virariam história na relação de Moraes e Vorcaro — e, agora, do Brasil.

Imagem fora do domínio Abril

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