O papel de corretores e imobiliárias na prevenção à lavagem de dinheiro
Setor realizou, em 2025, 381.177 comunicações de não ocorrência de operações suspeitas
Um levantamento do Sistema Cofeci-Creci mostra que corretores de imóveis e empresas do setor registraram 381. 177 comunicações de não ocorrência de operações suspeitas referentes ao ano de 2025.
O procedimento é adotado quando os profissionais e as empresas não identificam operações ou propostas suspeitas que devam ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Os dados fazem parte do Relatório Gerencial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Conselho Federal e foram apresentados nesta quarta-feira, durante a quarta edição do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa no Mercado Imobiliário (SIPLAD), realizado em Brasília.
O levantamento também aponta a base de profissionais e empresas vinculados ao Sistema em todo o país: são 659. 785 profissionais ativos e 89. 356 empresas imobiliárias ativas.
As comunicações de não ocorrência integram as obrigações previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro.
De acordo com a legislação e a regulamentação do Sistema Cofeci-Creci, quando não há operações ou propostas suspeitas a comunicar ao Coaf, os profissionais e as empresas do setor devem apresentar a declaração de não ocorrência no período correspondente.