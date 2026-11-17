Um levantamento do Sistema Cofeci-Creci mostra que corretores de imóveis e empresas do setor registraram 381. 177 comunicações de não ocorrência de operações suspeitas referentes ao ano de 2025.

O procedimento é adotado quando os profissionais e as empresas não identificam operações ou propostas suspeitas que devam ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os dados fazem parte do Relatório Gerencial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Conselho Federal e foram apresentados nesta quarta-feira, durante a quarta edição do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa no Mercado Imobiliário (SIPLAD), realizado em Brasília.

O levantamento também aponta a base de profissionais e empresas vinculados ao Sistema em todo o país: são 659. 785 profissionais ativos e 89. 356 empresas imobiliárias ativas.

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As comunicações de não ocorrência integram as obrigações previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro.

De acordo com a legislação e a regulamentação do Sistema Cofeci-Creci, quando não há operações ou propostas suspeitas a comunicar ao Coaf, os profissionais e as empresas do setor devem apresentar a declaração de não ocorrência no período correspondente.