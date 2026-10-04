O otimismo de Douglas Ruas com vitórias no primeiro turno da eleição

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) expressou otimismo neste domingo, 4, com possíveis vitórias já no primeiro turno da eleição, tanto ao estado quanto à Presidência.

“Expectativa muito boa, vitória no primeiro turno. Estamos muito confiantes que vamos eleger os dois senadores do PL. Vamos eleger o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro”, disse Ruas, que acompanhou a votação de Flávio em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. “Que essa eleição possa se encerrar hoje, no primeiro turno, pra que a gente possa começar já amanhã os trabalhos para o futuro do Brasil”.

+ Lula e Flávio levam ao primeiro turno o duelo mais acirrado desde a volta da democracia

No âmbito nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro chegam ao dia da votação no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto travando o duelo mais apertado pela Presidência da República desde a redemocratização do país. Pesquisas divulgadas no sábado pelos institutos Datafolha e Quaest mostram empate técnico entre ambos e deixam em aberto a hipótese de um deles liquidar a eleição sem a necessidade de um segundo turno.

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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, mostra um empate triplo no Rio de Janeiro na corrida pelas duas cadeiras no Senado. De acordo com votos totais, Carlos Jordy (PL) está numericamente à frente dos demais concorrentes. Logo na sequência, Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) somam 16% cada.

Apesar do otimismo de Ruas, outra sondagem da Quaest divulgada no sábado mostra que o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) pode vencer a disputa no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. Em eventual segundo turno, os dois disputarão a confiança do povo fluminense nas urnas.

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Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

Cenário com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 40%

Anthony Garotinho (Republicanos): 6%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 0

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

Cenário sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 51%

Douglas Ruas (PL): 43%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

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A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.