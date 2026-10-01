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Brasil

O número de presos provisórios aptos a votar neste domingo, segundo a Justiça Eleitoral

No geral, número de eleitores no maior colégio eleitoral do país caiu desde a última eleição

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 20h06
Mão masculina apontando para a tela de uma urna eletrônica, que exibe a opção Confirma o seu voto e um teclado numérico com botões coloridos abaixo
Demonstração de uso da urna eletrônica  (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O número de presos provisórios aptos a votar neste domingo, segundo a Justiça Eleitoral Priorize VEJA no Google

Dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) apontam que o Brasil tem 12.817 presos provisórios aptos a votarem neste domingo, 4, nas eleições 2026. Destes, 3.881 estão em território paulista — os dados incluem adolescentes internados na Fundação Casa.

De acordo com a resolução 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “a seção eleitoral destinada à recepção do voto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes deverá conter, no mínimo, 20 eleitores aptos a votar.

Entre as unidades prisionais administradas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, 2.999 detentos poderão votar. São 41 unidades com mínimo de eleitores para instalação de seção e 123 mesários necessários em seções instaladas. Já a Fundação Casa conta com 19 espaços aptos e total de 828 internos aptos para o exercício democrático.

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Números gerais em São Paulo e no Brasil

O maior estado da Nação em termos populacionais tem 34.104.226 eleitores aptos a votar no próximo domingo, segundo dados do TRE-SP. deste total, 24.968.819 estão vinculados às cidades do interior e 9.135.407 estão registrados na capital paulista. No comparativo com as últimas eleições, em 2024, o número de eleitores paulistas diminuiu 0,87%. Há dois anos eram 34.403.609 de pessoas aptas a votar em São Paulo.  Ainda segundo o documento elaborado pela Assessoria de Estatística e Ciência de Dados – ASSEC, o eleitorado de São Paulo representa 21,5% de todo país.

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Entre os mais de 34.104.226 eleitores paulistas, 29.698.450, o que representa 87,08%, são obrigados a votar ou, em caso de não comparecimento, devem justificar a ausência. Já 4.405.776 de eleitores (12,92%) são os que estão com 16, 17 ou 70 anos ou mais e não são obrigados a votar.

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