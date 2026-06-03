A Prefeitura do Rio espera atingir a marca de 20 milhões de passageiros de voos nacionais e internacionais transitando pelo Aeroporto Galeão em 2026.

O aumento previsto em relação a 2025 é de 15%, meta estabelecida no “Acordo de Resultados” que a prefeitura concluiu recentemente. O aumento da meta de 2024 para 2026 é de 23,4%.

Caso alcançada, a marca será atingida dez anos após as Olimpíadas do Rio, em 2016, quando a cidade atingiu um total de 16 milhões de passageiros transitando pelo Galeão.

Os dados vêm sendo acompanhados de perto pela Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio, que tem debatido com moradores e comerciantes formas de melhorar a mobilidade na região.

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