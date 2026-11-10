O número de celulares bloqueados dentro de presídios brasileiros, segundo Geraldo Alckmin

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Mais de 12 mil celulares foram bloqueados em presídios brasileiros desde outubro, sem necessidade de apreensão, graças a um programa criado pelo governo Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que a iniciativa identifica o IMEI e bloqueia a linha no momento em que o aparelho é ligado, coibindo criminosos de comandar ações de dentro da cadeia e aprimorando a segurança pública.

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Ao menos 12 000 celulares foram bloqueados para interromper utilização dentro de presídios brasileiros desde outubro deste ano, segundo declaração do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta terça-feira, 10.

“Gente, o presidente Lula criou em outubro um programa de bloqueio de celulares usados por criminosos dentro do presídios. Já foram mais de 12 000 celulares bloqueados sem que a polícia precisasse apreendê-los. Antes era necessário revista e pedido judicial individual para bloqueio. O presidente Lula acabou com tudo isso”, disse o vice.

Ainda segundo Alckmin, quando um criminoso liga o celular de dentro da cadeia, o Imei é identificado e a linha bloqueada naquele momento. “Com o presidente Lula, quem está preso deve cumprir pena e não continuar comandado o crime”, afirmou.

Pessoal, avisa: o presidente @LulaOficial está acabando com essa história de bandido comandar o crime de dentro dos presídios! https://t.co/TtPEzRUArd — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 10, 2026

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A segurança pública, segundo pesquisas publicadas ao logo deste ano, tornou-se a principal preocupação dos brasileiros, que vivem reféns do crime organizado em diversas áreas, por exemplo. Os números de roubos e furtos também passam a sensação de insegurança à população. Em uma tentativa de diminuir a atuação do crime, o Congresso Nacional aprovou, por exemplo, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na última semana.

Entre os próximos passos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está criação do Ministério da Segurança Pública, que deixaria o Ministério da Justiça. O principal foco da PEC é a criação do Susp, sistema de integração entre as policiais de todo Brasil para troca de informações sobre criminosos e e investigações em andamento. Outro ponto envolvendo questão de segurança é a redução da maioridade penal. Durante a campanha, o presidente reeleito afirmou ser favorável reduzir a idade para 16 anos em casos de crimes hediondos, como homicídio qualificado. A Câmara dos Deputados debate o assunto por meio de comissão especial.