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Brasil

O número de celulares bloqueados dentro de presídios brasileiros, segundo Geraldo Alckmin

Medida existe desde outubro por determinação do presidente Lula

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h33
Penitenciária federal de Brasília
Celulares são bloqueados de imediato quando ligados em presídios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O número de celulares bloqueados dentro de presídios brasileiros, segundo Geraldo Alckmin Priorize VEJA no Google

Ao menos 12 000 celulares foram bloqueados para interromper utilização dentro de presídios brasileiros desde outubro deste ano, segundo declaração do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta terça-feira, 10.

“Gente, o presidente Lula criou em outubro um programa de bloqueio de celulares usados por criminosos dentro do presídios. Já foram mais de 12 000 celulares bloqueados sem que a polícia precisasse apreendê-los. Antes era necessário revista e pedido judicial individual para bloqueio. O presidente Lula acabou com tudo isso”, disse o vice.

Ainda segundo Alckmin, quando um criminoso liga o celular de dentro da cadeia, o Imei é identificado e a linha bloqueada naquele momento. “Com o presidente Lula, quem está preso deve cumprir pena e não continuar comandado o crime”, afirmou.

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A segurança pública, segundo pesquisas publicadas ao logo deste ano, tornou-se a principal preocupação dos brasileiros, que vivem reféns do crime organizado em diversas áreas, por exemplo. Os números de roubos e furtos também passam a sensação de insegurança à população. Em uma tentativa de diminuir a atuação do crime, o Congresso Nacional aprovou, por exemplo, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na última semana.

Entre os próximos passos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está criação do Ministério da Segurança Pública, que deixaria o Ministério da Justiça. O principal foco da PEC é a criação do Susp, sistema de integração entre as policiais de todo Brasil para troca de informações sobre criminosos e e investigações em andamento. Outro ponto envolvendo questão de segurança é a redução da maioridade penal. Durante a campanha, o presidente reeleito afirmou ser favorável reduzir a idade para 16 anos em casos de crimes hediondos, como homicídio qualificado. A Câmara dos Deputados debate o assunto por meio de comissão especial.

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