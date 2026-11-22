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Entre janeiro e setembro, a Justiça registrou 8.801 novos processos por crimes de racismo no Brasil, segundo o CNJ. A maioria tramita na esfera estadual, com tempo médio de 463 dias até o primeiro julgamento. Mais de 17 mil casos seguem pendentes nos tribunais. Confira o balanço completo.

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Entre janeiro e setembro de 2026, a Justiça brasileira recebeu 8.801 novos processos relacionados a crimes de racismo, informou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na última sexta-feira, 20. Os dados atuais correspondem a 83,8% dos 10.499 novas ações distribuídas em todo ano de 2025.

Em nota publicada pelo CNJ, há citação de que a maior parte das ações tramita nos tribunais estaduais. “A maior parte dos novos processos está na Justiça Estadual, que tem 8.204 ações, ou 93,2% do total. Em seguida, estão a Justiça Federal (3,5%) e os tribunais superiores (3,2%). O Painel de Estatísticas do Poder Judiciário é desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)”, diz trecho da nota.

O CNJ informou ainda que, entre janeiro e setembro deste ano, a Justiça brasileira julgou outros 7.642 processos sobre o tema, incluindo ações abertas em anos anteriores. Ao fim de setembro, 17.617 casos seguiam pendentes. O índice de atendimento à demanda, que compara o número de processos encerrados com o de novos casos, ficou em 88,8%.

Protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ

Há dois anos, o CNJ aprovou documento classificado como protocolo para julgamento com perspectiva racial, que estabelece orientação para que magistrados considerem as desigualdades raciais na condução de processos e na tomada de decisões, desde a escuta das vítimas até a avaliação das provas. Suas diretrizes foram estabelecidas para os julgamentos em todos os ramos do Poder Judiciário, informou o CNJ.

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O tempo para uma resposta judicial também é uma dimensão importante do acesso à Justiça. Os processos relacionados ao racismo levam, em média, 463 dias até o primeiro julgamento, prazo inferior aos 684 dias registrados para o conjunto dos processos judiciais. Ainda assim, o intervalo representa cerca de um ano e três meses de espera por uma primeira decisão, que não necessariamente encerra a tramitação da ação.