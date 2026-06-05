Os estudantes ganharam mais uma semana para se inscreverem para o Enem. O governo prorrogou nesta sexta-feira o prazo de inscrição para 12 de junho. Antes da prorrogação, o prazo expiraria às 23h59 desta sexta-feira. A decisão será publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.

As provas serão aplicadas em todo o país em 8 e 15 de novembro.

Com a mudança no prazo final para a inscrição, todo o cronograma acabou alterado, como a data limite para o pagamento da taxa, que poderá ser feito até 17 de junho.

Como nos anos anteriores, o valor da taxa de inscrição será de 85 reais. Têm direito à isenção da taxa os estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas da rede pública no ano de 2026. Além disso, o benefício se estende a participantes inscritos no CadÚnico que pretendam utilizar o resultado para certificação de conclusão do ensino médio.

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