O novo nome do chinelo da Havaianas após polêmica com cooperativa de bordadeiras

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Após forte repercussão negativa, a Havaianas alterou o nome de seu produto, que fazia referência ao bordado Boa-Noite da Ilha do Ferro. A empresa agora dialoga com a comunidade para negociar reparação e futuras parcerias comerciais e culturais, buscando transformar o impasse em uma iniciativa respeitosa. A Associação de Moradores e a Cooperativa Art-Ilha expressam abertura para o diálogo.

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Após a repercussão negativa e a divulgação de uma nota de repúdio por entidades da Ilha do Ferro, a Havaianas iniciou conversas com a comunidade para ajustar o lançamento de sua coleção, como mostrou nota da coluna Gente. A empresa aceitou retirar o nome do produto, que fazia referência ao bordado Boa-Noite, trocou por Top Tropiflora, e negocia medidas de reparação e colaboração futura com as bordadeiras locais.

Quais mudanças foram confirmadas pela empresa?

Em resposta oficial, a Havaianas declarou que ouviu e acolheu a solicitação de alteração do nome do produto feita pelos representantes locais. A modificação do nome do chinelo já aparece no site oficial da marca. Conforme a empresa, o contato com as lideranças da Ilha do Ferro vem sendo mantido desde a semana passada com o objetivo de construir, conjuntamente, os desdobramentos do projeto de forma respeitosa.

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Existe possibilidade de colaboração futura entre as partes?

A fabricante de calçados indicou que está debatendo com a comunidade a viabilidade de uma futura parceria comercial e cultural. Na avaliação da marca, esse diálogo busca construir caminhos que valorizem os artistas, a cultura e a população da região do sertão alagoano. A proposta visa transformar o impasse inicial em uma iniciativa conjunta que reconheça devidamente o trabalho artesanal desenvolvido no povoado às margens do São Francisco.

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Qual é a disposição da comunidade para o diálogo?

Em nota oficial, a Associação de Moradores e a Cooperativa Art-Ilha ressaltaram a vocação acolhedora da população local. As entidades expressaram disposição para conversar, compreender como ocorreu o processo de criação do produto e demonstrar o trabalho artesanal autêntico. Segundo o comunicado, o objetivo das artesãs é garantir que a história e a identidade cultural do bordado Boa-Noite sejam respeitadas e valorizadas adequadamente.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.