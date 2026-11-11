🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

O novo nome do chinelo da Havaianas após polêmica com cooperativa de bordadeiras

Marca acata pedido de povoado de Alagoas e busca diálogo com cooperativa após reação contra lançamento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 18h09 | Atualizado em 11 nov 2026, 18h09
Mulher de cabelo cacheado e blusa bege manuseia tecido sobre mesa florida, enquanto duas pessoas de camisa laranja observam. À direita, um par de chinelos Havaianas pretos com estampa colorida de abacaxis e padrões geométricos, sobre um fundo rosa
Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro irritada com a Havaianas -  (Montagem/Instagram)
Continua após publicidade
O novo nome do chinelo da Havaianas após polêmica com cooperativa de bordadeiras Priorize VEJA no Google

Após a repercussão negativa e a divulgação de uma nota de repúdio por entidades da Ilha do Ferro, a Havaianas iniciou conversas com a comunidade para ajustar o lançamento de sua coleção, como mostrou nota da coluna Gente. A empresa aceitou retirar o nome do produto, que fazia referência ao bordado Boa-Noite, trocou por Top Tropiflora, e negocia medidas de reparação e colaboração futura com as bordadeiras locais.

Quais mudanças foram confirmadas pela empresa?

Em resposta oficial, a Havaianas declarou que ouviu e acolheu a solicitação de alteração do nome do produto feita pelos representantes locais. A modificação do nome do chinelo já aparece no site oficial da marca. Conforme a empresa, o contato com as lideranças da Ilha do Ferro vem sendo mantido desde a semana passada com o objetivo de construir, conjuntamente, os desdobramentos do projeto de forma respeitosa.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Existe possibilidade de colaboração futura entre as partes?

A fabricante de calçados indicou que está debatendo com a comunidade a viabilidade de uma futura parceria comercial e cultural. Na avaliação da marca, esse diálogo busca construir caminhos que valorizem os artistas, a cultura e a população da região do sertão alagoano. A proposta visa transformar o impasse inicial em uma iniciativa conjunta que reconheça devidamente o trabalho artesanal desenvolvido no povoado às margens do São Francisco.

Siga
Continua após a publicidade

Qual é a disposição da comunidade para o diálogo?

Em nota oficial, a Associação de Moradores e a Cooperativa Art-Ilha ressaltaram a vocação acolhedora da população local. As entidades expressaram disposição para conversar, compreender como ocorreu o processo de criação do produto e demonstrar o trabalho artesanal autêntico. Segundo o comunicado, o objetivo das artesãs é garantir que a história e a identidade cultural do bordado Boa-Noite sejam respeitadas e valorizadas adequadamente.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Notícias em alta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).