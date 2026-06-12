🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

O novo embate entre o apresentador Ratinho e Erika Hilton na Justiça

Apresentador quer explicações de deputada por declaração que o relacionou a escravidão e estupro de vulnerável

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 10h01 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h25
Ratinho e Erika Hilton
Ratinho e Erika Hilton (./Reprodução)
Continua após publicidade
O novo embate entre o apresentador Ratinho e Erika Hilton na Justiça Priorize VEJA no Google

Chegou ao STF um um pedido de explicação apresentado pelo apresentador Ratinho contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) por um texto que o vinculou à escravidão e a um estupro de vulnerável.

A interpelação havia sido apresentada originalmente, em março, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Entretanto, o caso foi enviado ao STF devido ao foro de Hilton.

Ratinho quer que a parlamentar se explique por ter dito, em uma publicação no X, que ele “submetia pessoas à escravidão em suas fazendas no Paraná” e que haveria um “escândalo envolvendo o seu filho e o crime de estupro de vulnerável”.

Foram apresentadas quatro perguntas:

Siga
Continua após a publicidade

“Qual dos filhos do interpelante estaria envolvido em prática de crime de estupro de vulnerável?”

“Em que circunstância fática (onde, quando, como) o filho do Interpelante praticou o crime de estupro de vulnerável?”

Continua após a publicidade

“Em qual das fazendas de propriedade do Interpelante trabalhadores eram submetidos a condição análoga à escravidão?”

“Em quais circunstâncias fáticas (onde quando e como) trabalhadores da Fazenda foram submetidos a condição análoga de escravidão?”

Continua após a publicidade

O relator do caso no STF ainda não foi decidido. Caberá a ele decidir se o pedido de explicações deve ou não ser enviado à deputada.

Ratinho e Erika Hilton vem trocando ataques públicos e processos desde março, após ele afirmar que ela “não é mulher”.

Continua após a publicidade

A deputada acionou o Ministério Público pedindo investigação por transfobia, além de ter pedido ao Ministério das Comunicações a suspensão do programa dele.

Enquanto isso, além do pedido de explicações, o apresentador apresentou uma ação se dizendo vítima de injúria, calúnia e difamação, por ter sido chamado de “rato”.

Publicidade
TAGS:
Erika Hilton
Radar
Ratinho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).