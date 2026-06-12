O novo embate entre o apresentador Ratinho e Erika Hilton na Justiça

Chegou ao STF um um pedido de explicação apresentado pelo apresentador Ratinho contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) por um texto que o vinculou à escravidão e a um estupro de vulnerável.

A interpelação havia sido apresentada originalmente, em março, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Entretanto, o caso foi enviado ao STF devido ao foro de Hilton.

Ratinho quer que a parlamentar se explique por ter dito, em uma publicação no X, que ele “submetia pessoas à escravidão em suas fazendas no Paraná” e que haveria um “escândalo envolvendo o seu filho e o crime de estupro de vulnerável”.

Foram apresentadas quatro perguntas:

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“Qual dos filhos do interpelante estaria envolvido em prática de crime de estupro de vulnerável?”

“Em que circunstância fática (onde, quando, como) o filho do Interpelante praticou o crime de estupro de vulnerável?”

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“Em qual das fazendas de propriedade do Interpelante trabalhadores eram submetidos a condição análoga à escravidão?”

“Em quais circunstâncias fáticas (onde quando e como) trabalhadores da Fazenda foram submetidos a condição análoga de escravidão?”

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O relator do caso no STF ainda não foi decidido. Caberá a ele decidir se o pedido de explicações deve ou não ser enviado à deputada.

Ratinho e Erika Hilton vem trocando ataques públicos e processos desde março, após ele afirmar que ela “não é mulher”.

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A deputada acionou o Ministério Público pedindo investigação por transfobia, além de ter pedido ao Ministério das Comunicações a suspensão do programa dele.

Enquanto isso, além do pedido de explicações, o apresentador apresentou uma ação se dizendo vítima de injúria, calúnia e difamação, por ter sido chamado de “rato”.