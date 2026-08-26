O novo decreto de Ricardo Couto para garantir neutralidade no governo do Rio nas eleições

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O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto para garantir a neutralidade político-eleitoral na alta administração do Palácio Guanabara. A medida proíbe secretários e dirigentes de usar a máquina pública para fins eleitorais, ressalvando os direitos políticos pessoais dos servidores. A iniciativa vem após pesquisa Quaest sobre a gestão de Ricardo Couto.

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O governo do estado do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira, 26, um decreto voltado para garantir a neutralidade político-eleitoral na alta administração do Palácio Guanabara. Assinada pelo governador interino, o desembargador Ricardo Couto, a decisão define regras para impedir o uso da máquina pública para “favorecer ou prejudicar candidaturas, partidos políticos, federações ou quaisquer interesses eleitorais”.

“A iniciativa surge em um contexto no qual o próprio governador interino tem enfatizado a necessidade de uma gestão técnica e apartidária”, afirmou em comunicado.

A determinação estabelece que secretários, subsecretários, dirigentes de autarquias, fundações, empresas públicas e outros ocupantes de cargos de direção estão proibidos de participar de campanhas; utilizar bens e recursos humanos do estado para finalidade eleitoral; usar canais institucionais para manifestar preferência política; e associar programas e obras governamentais a candidaturas ou partidos.

Apesar das restrições, o decreto também ressalva o exercício dos direitos políticos dos servidores, “desde que em caráter estritamente pessoal, fora do horário de trabalho e sem uso de recursos públicos”. Em casos de violações, os agentes públicos poderão sofrer consequências administrativas e disciplinares, com possibilidade de serem retirados de cargos comissionados.

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A medida ocorre um dia após a divulgação de uma nova pesquisa Quaest sobre a avaliação da administração Couto, à frente do Palácio Guanabara desde março, após renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL). Segundo o levantamento, 38% aprovam sua gestão, enquanto 20% desaprovam. O percentual de não sabe ou não respondeu é de 42%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação positiva do governo do desembargador é de 20%. Regular soma 34%; negativa, 16%; e não sabe/não respondeu, 30%. Foram ouvidas 1. 302 pessoas de 16 anos ou mais entre a última sexta-feira, 21, e segunda-feira, 24. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-08748/2026.