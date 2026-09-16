O novo candidato ao Planalto que entrou na corrida a vinte dias da eleição

A exatos vinte dias das eleições de 2026, que ocorrerão em 4 de outubro, a corrida presidencial ganhou um novo candidato no páreo: o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche. O empresário anunciou sua candidatura na última terça-feira, 15.

Até o início desta semana, Leonardo Avalanche se apresentava como candidato a vice-presidente na chapa de Pablo Marçal (PRTB). No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o registro da candidatura do coach, o que incitou o partido a manobrar e “promover” o vice a titular para não perder a vaga na disputa presidencial — a goiana Silvia Hellen da Silva Pereira aparece, atualmente, na chapa como vice de Avalanche.

A candidatura de Avalanche ainda precisa ser aprovada pelo TSE. A ministra Estela Aranha, relatora do processo, já se manifestou favorável à nova chapa, sem Marçal.

Presidente do PRTB e acusado de elo com o PCC: quem é Leonardo Avalanche

Goiano de Anápolis, Leonardo Avalanche — cujo nome real é Leonardo Alves de Araújo — tem 48 anos e é formado em Direito e Análise de Sistemas. Ele assumiu a presidência do PRTB pela primeira vez em 2024, sucedendo a viúva e o irmão do político Levy Fidelix, que liderou o partido de 1994 até sua morte, em 2021.

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Em 2024, Avalanche foi coordenador da campanha de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Antes disso, em 2018, ele havia disputado o cargo de deputado federal por Goiás pelo Podemos, mas não foi eleito.

Entre as polêmicas que rondam a carreira política do novo presidenciável, destacam-se as suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em áudio vazado à imprensa durante a campanha de 2024, Leonardo Avalanche se gabava de ter articulado a libertação de André do Rap, um dos principais líderes da facção e hoje foragido, junto ao então ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello.

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As acusações levaram a um racha interno no PRTB, gerando uma ação na Justiça Eleitoral movida por Aldineia Fidelix, viúva de Levy, que buscava remover Avalanche da presidência do partido. O processo, no entanto, não prosperou. Sobre as denúncias de envolvimento com o PCC, Avalanche sempre negou as acusações e alega que o áudio sobre André do Rap seria forjado com uso de inteligência artificial.

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