O nome que delegados gostariam de ver no Ministério da Segurança Pública

Delegados da PF e da PRF têm defendido que o titular do futuro Ministério da Segurança Pública seja um político, mas com experiência na área. O nome do vice-presidente Geraldo Alckmin é visto com bons olhos por esses servidores, devido à sua passagem pelo governo de São Paulo.

Alckmin, que comandou a pasta da Indústria no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também tem sido cotado para a Fazenda.

A criação da nova pasta é uma promessa de Lula, mas estava vinculada à aprovação da PEC da Segurança, o que ocorreu nesta semana. Com isso, as polícias federais devem sair do Ministério da Justiça e passar para o novo órgão.

A análise de policiais é que a escolha de um político seria importante, entre outros aspectos, para o diálogo com governadores, que, mesmo com a PEC, irão continuar com papel importante em ações de segurança pública.