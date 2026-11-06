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O nome que delegados gostariam de ver no Ministério da Segurança Pública

Polícias federais ficarão sob responsabilidade de nova pasta, que deve ser criada após aprovação de PEC da área

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h01
Edifício do Palácio da Justiça em Brasília, com fachada de concreto e grandes janelas de vidro. Em primeiro plano, uma placa marrom indica Palácio da Justiça e Justice Palace, ao lado de um espelho dágua e gramado verde sob céu azul
Fachada do Ministério da Justiça (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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O nome que delegados gostariam de ver no Ministério da Segurança Pública Priorize VEJA no Google

Delegados da PF e da PRF têm defendido que o titular do futuro Ministério da Segurança Pública seja um político, mas com experiência na área. O nome do vice-presidente Geraldo Alckmin é visto com bons olhos por esses servidores, devido à sua passagem pelo governo de São Paulo.

Alckmin, que comandou a pasta da Indústria no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também tem sido cotado para a Fazenda.

A criação da nova pasta é uma promessa de Lula, mas estava vinculada à aprovação da PEC da Segurança, o que ocorreu nesta semana. Com isso, as polícias federais devem sair do Ministério da Justiça e passar para o novo órgão.

A análise de policiais é que a escolha de um político seria importante, entre outros aspectos, para o diálogo com governadores, que, mesmo com a PEC, irão continuar com papel importante em ações de segurança pública.

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