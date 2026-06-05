Se depender do chefe do Senado, Davi Alcolumbre, o relator do fim da escala 6×1 no Senado será o senador mineiro Rodrigo Pacheco.

O nome ainda não foi anunciado porque o próprio Pacheco, assumidamente em fim de carreira política, pode não topar a missão. Ele ainda avalia se aceita ou não ser o relator da proposta.

Alcolumbre já recebeu pelo menos dez pedidos de colegas interessados em relatar a proposta, que tem alto apelo eleitoral.

Está avaliando os nomes, caso Pacheco não aceite a missão, e deve anunciar na próxima semana.