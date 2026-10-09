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Brasil

O nome do União Brasil que é dado como certo em um eventual ministério de Flávio

Atuação é vista como fundamental para os planos do PL no nordeste

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h01
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa azul com broches de campanha, sorri olhando para cima com o braço direito estendido e o dedo indicador apontando para o céu nublado
ACM Neto: foi prefeito de Salvador por dois mandatos (2013-2020) (Redes Sociais/Reprodução)
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O nome do União Brasil que é dado como certo em um eventual ministério de Flávio Priorize VEJA no Google

Caciques do União Brasil dão como certo que ACM Neto (BA) ocupará um ministério na Esplanada, caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito.

Apesar da derrota para Jerônimo Rodrigues (PT) para o governo da Bahia, ACM registrou mais de 3.6 milhões de votos, o que fez dele o membro mais votado do partido que anunciou apoio a Flávio e um cabo eleitoral valioso para o filho de Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste, neste segundo turno.

Há a certeza de que ele será contemplado em caso de distribuição de pastas aos partidos que se alinharam ao candidato do PL.

Não por acaso, ACM assumiu a frente do “exército baiano” que será colocado à disposição do agora aliado declarado. Flávio Bolsonaro no próximo dia 17 um comício no Farol da Barra, em Salvador. O ato está marcado para começar às 15h e vai reunir lideranças da oposição na Bahia.

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Entre os nomes confirmados para participar do evento estão ACM Neto, é claro, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), além de deputados, vereadores e outras lideranças políticas da oposição no estado.

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