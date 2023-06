O nome de Lira para a Saúde

Para além da pressão em torno do Ministério do Turismo, que deve levar o presidente Lula a trocar a titular, Daniela Carneiro, em um prazo de cerca de uma semana, o Centrão segue atuando para garantir passaporte em ministério altamente relevante para o governo. Um nome caiu nas graças do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP): o do atual secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, que usa politicamente o nome de Dr. Luizinho. Deputado federal eleito pelo PP, ele é titular da pasta na gestão do governador Cláudio Castro. Tem um bom trânsito no Congresso, é técnico, e tem também perfil político. Lira quer a substituição da atual ministra, Nísia Trindade, sem partido, por um nome ligado ao PP.

Durante esta quarta-feira, 14, seu nome ganhou força no Centrão, chegou a ser sondado, mas há obstáculos. Apesar de ter a simpatia também de petistas, fotos dele na campanha eleitoral mostram proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na votação, usou a camisa com o número do ex-presidente (22), e tambem aparece sorridente ao lado de dois bolsonaristas-raiz – os deputados federais Hélio Muniz (PL). Otoni de Paula (MDB) e Sóstenes Cavalcanti (PL), além do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres. Aparece sorridente, em um registro do dia 7 de setembro de 2022. As fotos incomodaram o Palácio do Planalto.

