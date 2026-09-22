O motivo pelo qual a campanha de Flávio não prevê um novo grande ato até o primeiro turno

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência não prevê mais nenhum grande ato, a exemplo do realizado na Avenida Paulista, em 7 de setembro, até o primeiro turno das eleições deste ano. De acordo com aliados do senador, a avaliação é a de que correligionários precisam se dedicar às suas bases eleitorais nos dias que restam.

Ao levar aliados para Brasília ou Rio de Janeiro, como chegou a ser cogitado, Flávio estaria capitalizando pouco e “atrapalhando” a programação de aliados que buscam a Câmara, o Senado e governos estaduais..

Aliados do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) chegaram a cogitar um grande ato após o pedido de vista que adiou o julgamento da ação que pode abrir investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A campanha, entretanto, descartou a ideia por defender que as manifestações de Flávio devem ficar restritas ao seu declaratório, sem que extravasem para um ato organizado, no qual poderia ficar implícita uma “oposição ao Judiciário”.

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Em seus últimos declaratórios, Flávio seguiu a toada de colar as imagens de Flávio Dino, Cristiano Zanin e Moraes em Lula.

Na semana que antecede o primeiro turno, Flávio concentrará suas atividades nos estados do Sudeste, onde peregrinará por municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nos quais enverga chance de virada sobre Lula.