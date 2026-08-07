O motivo para Jaques Wagner pedir adiamento de depoimento à PF

A defesa do senador Jaques Wagner (PT-BA) solicitou à PF o adiamento do depoimento que estava marcado para ocorrer nesta sexta-feira na investigação sobre fraudes envolvendo o Banco Master.

Em nota, o advogado Pablo Domingues afirmou que apresentou a solicitação, “com antecedência proporcional”, por não ter tido acesso ao conteúdo da apuração. De acordo com Domingues, houve problemas técnicos na disponibilização.

“O pedido de adiamento decorre exclusivamente do fato de ainda não ter sido viabilizado à defesa, por problemas técnicos (todos documentados), o acesso ao conteúdo da investigação, requerido no mesmo ato em que a data foi indicada, há quase um mês”, afirmou o advogado.

Domingues garantiu que “o senador pretende falar”, mas disse que, por sua orientação, “apenas o fará após conhecer o que efetivamente consta na investigação e o que, de fato, está sendo investigado, pois esse é um direito seu”.

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Jaques Wagner foi alvo de busca e apreensão em junho, na nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF.