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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, barrou a visita de Valdemar Costa Neto (PL) e dos senadores Rogério Marinho e Tereza Cristina ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Moraes justificou a decisão afirmando que a visita tinha intuito de reunião político-partidária para a eleição da Presidência do Senado em 2027, o que seria vedado durante o cumprimento da pena.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou a visita de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. De acordo com decisão do ministro, a visita tem intuito de reunião político-partidária diante da eleição para a Presidência do Senado Federal a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2027.

“Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a finalidade político-partidária das reuniões solicitadas. Resta saber, entretanto, se, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, reuniões com a finalidade de participar diretamente de decisões de competência das cúpulas de partidos políticos, inclusive para a definição de candidatura à Presidência do Senado Federal em 2027, consistiriam em exercício parcial de Direitos Políticos pelo sentenciado JAIR MESSIAS BOLSONARO e, consequentemente, estariam vedadas pelo artigo 15, III, da Constituição Federal”, disse Moraes em trecho da decisão desta segunda-feira, 16.

Na decisão, o magistrado cita que o fato de Bolsonaro ter sido condenado na trama golpista faz com que ele tenha os direitos políticos suspensos. De acordo com Moraes, o pleno exercício dos Direitos Políticos, como aponta em sede doutrinária, consiste não somente no direito de sufrágio, na alistabilidade (direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos), elegibilidade, mas também no exercício de iniciativa popular de lei, no ajuizamento de ação popular e na organização e participação em partidos políticos (atividade político-partidária).

O artigo 15 da Constituição Federal de 1988 aponta seis itens sobre direitos políticos. São eles: direito ao sufrágio, alistabilidade (direito de votar), elegibilidade, iniciativa popular de lei, ajuizamento de ação popular, organização e participação em partidos políticos (atividade político-partidária). Esta última é a citada por Moraes como motivação para negar a visita dos políticos a Bolsonaro.

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“A participação em reuniões, as articulações e as decisões em matérias de competência de partidos políticos, inclusive no tocante a escolha de candidaturas para a Presidência de Casa Parlamentar, fazem parte de atividade político-partidária e, portanto, integram o conjunto do que se denomina “Direitos Políticos”, estando, consequentemente, sujeitas à suspensão prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal, na hipótese do sentenciado estar no curso da execução de sua condenação criminal transitada em julgado”, registrou o magistrado.